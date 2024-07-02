«Газпром» утвердил генеральную схему газификации Приморья

«Газпром» согласовал и утвердил генеральные схемы газоснабжения и газификации четырех дальневосточных регионов, в том числе Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.
В годовом отчёте АО «Газпром промгаз» говорится, что утверждены генеральные схемы газоснабжения и газификации Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). Генеральная схема Амурской области только прошла этап разработки, а схемы газоснабжения и газификации Бурятии и Забайкальского края будут актуализированы.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе отчёта краевому Законодательному собранию смобщил, что объём потребления природного газа в крае в 2023 году увеличился на 0,5% по сравнению с 2022 годом — до 1,69 млрд кубометров.
На реализацию мероприятий по развитию газовой отрасли на территории края из местного бюджета в 2023 году было выделено 859,8 млн рублей, большая часть которых направлена на перевод котельных на природный газ.
Средний процент износа сетей газораспределения в крае на 1 января 2024 года составил 25%.
Действующая программа развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2021—2025 годов предусматривает инвестиции ПАО «Газпром» в объеме 63 млрд рублей.
«Газпром промгаз» — научно-исследовательский и проектный институт ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, экспертиза проектной и сметной документации, инжиниринговые услуги.
В начале июня АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщило, что подключило к газораспределительным сетям мясоперерабатывающее производство и цеха технических фабрикатов резидента ТОР «Михайловский». В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) пояснили, что речь идет об объектах компании «Русагро-Приморье» (входит в группу "Русагро).
Поставщиком природного газа выступает ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». Для газификации объектов проложен распределительный газопровод протяженностью 77 метров.
«Предприятие планирует использовать природный газ для технологического процесса изготовления мясной продукции. Ранее для этих целей использовался сжиженный углеводородный газ. Переход на экономичный сетевой газ позволит сократить производственные издержки и создаст условия для увеличения объемов выпускаемой продукции», — говорится в сообщении «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Газификация резидентов ТОР «Михайловский» стала возможна благодаря строительству газораспределительной станции «Уссурийск», газопровода-отвода от магистральной сети «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», а также двух межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 43 км в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Приморского края.
«Газпром межрегионгаз Дальний Восток» осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей в Сахалинской и Амурской области, Камчатском и Приморском краях.