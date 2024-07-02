«Газпром» утвердил генеральную схему газификации Приморья

В годовом отчёте АО «Газпром промгаз» говорится, что утверждены генеральные схемы газоснабжения и газификации Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). Генеральная схема Амурской области только прошла этап разработки, а схемы газоснабжения и газификации Бурятии и Забайкальского края будут актуализированы.