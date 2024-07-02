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Иркутский Центральный рынок признан одним из лучших в России

МУП «Центральный рынок» получил диплом второй степени на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России».

Источник: Соцсети

Организатором конкурса в Прибайкалье выступило ФБУ «Иркутский ЦСМ» при поддержке областного правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Центральный рынок — крупнейший объект Иркутска, который ведет свою деятельность с 1848 года. В этом году он впервые участвовал в данном конкурсе. Предприятие будет представлено в региональном каталоге «100 лучших товаров России». За последние несколько лет Центральный рынок претерпел значительные изменения: установлен эскалатор, приобретено новое холодильное оборудование, задействованы ранее пустующие площади третьего этажа, открыт фуд-корт, поставлены продуктовые тележки. Вся продукция, реализуемая на рынке, проходит проверку в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

В конкурсе участвовали 60 предприятий из разных сфер: образования, медицины, социального обслуживания, транспорта, культуры, строительства, производства продуктов питания, ЖКХ, потребительского рынка и лицензирования.

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