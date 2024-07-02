Россельхознадзор: Кафе-бар «Мехико» в Братске работал с нарушениями ветеринарного законодательства

Напомним, накануне в городе зарегистрировали несколько случаев острой кишечной инфекции у жителей. Все пострадавшие связывают свое состояние с посещением одного из заведений общепита. Специалисты Россельхознадзора установили, что ООО «МИГ» не имеет регистрации в ветеринарной информационной системе (ФГИС ВетИС компонент «Цербер») по адресу осуществления деятельности кафе-бара «Мехико».