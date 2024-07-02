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Россельхознадзор: Кафе-бар «Мехико» в Братске работал с нарушениями ветеринарного законодательства

Иркутская область, НИА-Байкал — Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия провело контрольно-надзорное мероприятие в отношении кафе-бара «Мехико» в Братске.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Напомним, накануне в городе зарегистрировали несколько случаев острой кишечной инфекции у жителей. Все пострадавшие связывают свое состояние с посещением одного из заведений общепита. Специалисты Россельхознадзора установили, что ООО «МИГ» не имеет регистрации в ветеринарной информационной системе (ФГИС ВетИС компонент «Цербер») по адресу осуществления деятельности кафе-бара «Мехико».

Так, общество с ограниченной ответственностью для приготовления пищевых продуктов использует продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность, что свидетельствует о нарушении ветеринарно санитарных требований. Данные действия (бездействие) привели к нарушениям обязательных требований законодательства РФ. По информации пресс-службы ведомства, ООО «МИГ» объявлено предостережение.