ТСЖ в Хабаровске по решению суда заплатит жильцу за промерзающие стены

В ее квартире две комнаты из трех стали просто непригодны для жизни, в помещениях было холодно, появилась плесень. ТСЖ со своей стороны не предприняло никаких мер, чтобы решить проблему, отвечая, что причина — в плохой вентиляции в квартире. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, жильцы сами обратились в независимую экспертную организацию. Специалисты выяснили, что промерзание возникло с наружной стороны дома, то есть ТСЖ следит за общедомовым имуществом ненадлежащим образом. Работы по устранению последствий промерзания оценили в 134 925 рублей.
ТСЖ в итоге устранило причину промерзания стен — фасад утеплили, швы герметизировали, но ущерб добровольно возмещать не стали. В связи с этим и было подано обращение в суд при поддержке регионального управления Роспотребнадзора. Итогом разбирательства стало решение суда возместить жильцу 134,9 тысячи рублей на восстановительный ремонт в квартире, выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда, 50 тысяч рублей штрафа за отказ добровольного удовлетворения требований потребителя и 27,9 тысячи рублей — компенсацию расходов на подготовку экспертного заключения.