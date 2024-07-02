ТСЖ в Хабаровске по решению суда заплатит жильцу за промерзающие стены

В ее квартире две комнаты из трех стали просто непригодны для жизни, в помещениях было холодно, появилась плесень. ТСЖ со своей стороны не предприняло никаких мер, чтобы решить проблему, отвечая, что причина — в плохой вентиляции в квартире. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, жильцы сами обратились в независимую экспертную организацию. Специалисты выяснили, что промерзание возникло с наружной стороны дома, то есть ТСЖ следит за общедомовым имуществом ненадлежащим образом. Работы по устранению последствий промерзания оценили в 134 925 рублей.