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С 1 июля цены на сжиженный газ выросли в Казахстане

Министр энергетики приказами от 26 июня 2024 года внес изменения в предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории нашей страны, а также утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке, передаёт BaigeNews.

Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее — 40 320 тенге).

В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:

  • Астана, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Абайская, Жетысуская, Улытауская область, ВКО — 84 тенге за литр (было 76 тенге);
  • Алматы, Алматинская область, СКО — 89 тенге (было 81 тенге);
  • Шымкент, ЗКО, Кызылординская область — 70 тенге (было 64 тенге);
  • Актюбинская, Атырауская, Мангистауская область — 59 тенге (было 54 тенге);
  • Жамбылская область — 78 тенге (было 71 тенге);
  • Павлодарская область — 81 тенге (было 74 тенге);
  • Туркестанская область — 70 тенге (было 64 тенге).

Приказы № 232 и № 233 вводятся в действие с 1 июля 2024 года.