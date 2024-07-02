С 1 июля цены на сжиженный газ выросли в Казахстане

Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее — 40 320 тенге).
В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:
- Астана, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Абайская, Жетысуская, Улытауская область, ВКО — 84 тенге за литр (было 76 тенге);
- Алматы, Алматинская область, СКО — 89 тенге (было 81 тенге);
- Шымкент, ЗКО, Кызылординская область — 70 тенге (было 64 тенге);
- Актюбинская, Атырауская, Мангистауская область — 59 тенге (было 54 тенге);
- Жамбылская область — 78 тенге (было 71 тенге);
- Павлодарская область — 81 тенге (было 74 тенге);
- Туркестанская область — 70 тенге (было 64 тенге).
Приказы № 232 и № 233 вводятся в действие с 1 июля 2024 года.