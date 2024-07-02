Зарплата до 150 тысяч рублей: Казанский пороховой завод ищет сотрудников

«С 1 июня у нас произошла индексация почти на 9%. В частности, выросла и оплата по ученическому договору. Если раньше человек, который только пришел на работу, получал 45 тысяч, то сейчас его заработная плата будет составлять порядка 66 тысяч рублей до вычета налога. При аттестации и повышении разряда эта сумма увеличится».