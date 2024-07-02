В Казахстане изменили правила формирования тарифов

Информация о дате и месте проведения публичных слушаний или ссылки на онлайн-трансляцию опубликовывается ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения публичных слушаний по обсуждению проекта тарифа в упрощенном порядке, в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы.