Еще на двух маршрутах в Алматы обновятся автобусы

По информации пресс-службы акимата Алматы, на маршруте № 52 вместо дизельных автобусов средней вместимости запущены автобусы на газе большей вместимости марки Foton.
«Плановый выход автобусов увеличен в будние дни с 16 до 25 единиц, в выходные — с 14 до 20 единиц. В результате плановый интервал сокращен с 11 до 9 минут в будние и с 14 до 11 минут — в выходные», — сказано в сообщении.
В акимате отметили, что по многочисленным просьбам горожан на маршрут № 24 выпущены автобусы большей вместимости марки Yutong.
«Количество подвижного состава на маршруте сообщением “Ожет-Север” — “Экопост” — 12 единиц, с плановым интервалом движения в 15 минут», — сообщили в акимате.
В пресс-службе добавили, что в прошлом году акиматом закуплено 600 автобусов и 100 троллейбусов, организовано 22 новых маршрута, в том числе 10 пригородных, с охватом порядка 50 населенных пунктов. В этом году планируется приобретение еще 600 автобусов, 100 троллейбусов и 100 электроавтобусов.