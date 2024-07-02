Еще на двух маршрутах в Алматы обновятся автобусы

«Плановый выход автобусов увеличен в будние дни с 16 до 25 единиц, в выходные — с 14 до 20 единиц. В результате плановый интервал сокращен с 11 до 9 минут в будние и с 14 до 11 минут — в выходные», — сказано в сообщении.