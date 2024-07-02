Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще на двух маршрутах в Алматы обновятся автобусы

В Алматы в рамках работы по экологизации общественного транспорта обновлены автобусы на двух маршрутах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: пресс-служба акимата города Алматы

По информации пресс-службы акимата Алматы, на маршруте № 52 вместо дизельных автобусов средней вместимости запущены автобусы на газе большей вместимости марки Foton.

«Плановый выход автобусов увеличен в будние дни с 16 до 25 единиц, в выходные — с 14 до 20 единиц. В результате плановый интервал сокращен с 11 до 9 минут в будние и с 14 до 11 минут — в выходные», — сказано в сообщении.

В акимате отметили, что по многочисленным просьбам горожан на маршрут № 24 выпущены автобусы большей вместимости марки Yutong.

«Количество подвижного состава на маршруте сообщением “Ожет-Север” — “Экопост” — 12 единиц, с плановым интервалом движения в 15 минут», — сообщили в акимате.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году акиматом закуплено 600 автобусов и 100 троллейбусов, организовано 22 новых маршрута, в том числе 10 пригородных, с охватом порядка 50 населенных пунктов. В этом году планируется приобретение еще 600 автобусов, 100 троллейбусов и 100 электроавтобусов.