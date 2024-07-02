Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области открыто 47,5 тыс. вакансий, больше половины — по рабочим специальностям

В Челябинской области открыто 47,5 тыс. вакансий, больше половины — по рабочим специальностям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Такие данные приводит Главное управление по труду и занятости населения.

На начало июля 2024 года работодателями заявлено 47 тыс. 467 вакансий, 71% из них — по рабочим специальностям", — говорится в комментарии.

Ранее со ссылкой на начальника управления Владислава Смирнова сообщалось, что многие предприятия принимают на работу через обучение в собственных учебных центрах, иногородним предоставляют жилье или возмещают найм, молодым специалистам — дополнительные социальные гарантии.

В топе рейтинга востребованности профессий — водители тролейбусов, слесари-электромонтажники, осмотрщики вагонов, слесари по сборке металлоконструкций.