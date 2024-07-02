В Челябинской области открыто 47,5 тыс. вакансий, больше половины — по рабочим специальностям

Ранее со ссылкой на начальника управления Владислава Смирнова сообщалось, что многие предприятия принимают на работу через обучение в собственных учебных центрах, иногородним предоставляют жилье или возмещают найм, молодым специалистам — дополнительные социальные гарантии.