В Челябинской области открыто 47,5 тыс. вакансий, больше половины — по рабочим специальностям

Такие данные приводит Главное управление по труду и занятости населения.
На начало июля 2024 года работодателями заявлено 47 тыс. 467 вакансий, 71% из них — по рабочим специальностям", — говорится в комментарии.
Ранее со ссылкой на начальника управления Владислава Смирнова сообщалось, что многие предприятия принимают на работу через обучение в собственных учебных центрах, иногородним предоставляют жилье или возмещают найм, молодым специалистам — дополнительные социальные гарантии.
В топе рейтинга востребованности профессий — водители тролейбусов, слесари-электромонтажники, осмотрщики вагонов, слесари по сборке металлоконструкций.