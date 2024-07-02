Беглов рассказал о восстановлении сложных фасадов Невского проспекта

В Петербурге продолжается реализация масштабной программы реставрации фасадов многоквартирных домов-памятников. В её рамках будет воссоздано 255 исторических зданий. Об этом на торжественном вечере, посвящённом Дню реставратора, напомнил губернатор Александр Беглов.
Включённые в программу дома, ориентируясь на высокую сложность отделки фасадов, специально отобрали специалисты КГИОП и районных администраций Петербурга. Программа уже получила высокую оценку — Золотой диплом организованного Союзом архитекторов России конкурса «Культурное наследие регионов России».
«Мы продолжаем уникальную программу реставрации фасадов жилых домов-памятников. Такого в России не делает никто. В этом году приступили к реставрации фасадов и крыш Невского проспекта. Работа сложнейшая. В программе — восстановление 85 зданий».
К слову, в этом году завершится реставрация одной из визитных карточек города — Московских триумфальных ворот. Также продолжается восстановление интерьеров Аничкова дворца, фасадов Собора Петра и Павла в Петергофе, интерьеров Спасо-Преображенского собора и других знаковых объектов.
Напомним, в Государственной академической капелле накануне состоялся торжественный вечер в честь Дня реставратора. На нём глава Северной столицы объявил, что в городе вскоре будет создан Дом реставратора и предложил увековечить имена реставраторов Петербурга. Он также вручил городские награды лучшим представителям профессии — Почётного звания «Заслуженный реставратор Санкт Петербурга» удостоены 10 сотрудников реставрационных компаний и организаций, а двое — благодарственными письмами губернатора Петербурга за вклад в реставрацию памятников деревянного зодчества.