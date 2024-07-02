Беглов рассказал о восстановлении сложных фасадов Невского проспекта

Напомним, в Государственной академической капелле накануне состоялся торжественный вечер в честь Дня реставратора. На нём глава Северной столицы объявил, что в городе вскоре будет создан Дом реставратора и предложил увековечить имена реставраторов Петербурга. Он также вручил городские награды лучшим представителям профессии — Почётного звания «Заслуженный реставратор Санкт Петербурга» удостоены 10 сотрудников реставрационных компаний и организаций, а двое — благодарственными письмами губернатора Петербурга за вклад в реставрацию памятников деревянного зодчества.