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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 июля

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 2 июля 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,18 тенге, евро — 510,72 тенге, рубля — 5,47 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 470 тенге, продажи — 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 502 тенге, продажи — 508 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,2 тенге, продажи — 5,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 472,1 тенге, продажи — 475,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 506 тенге, продажи — 511 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,31 тенге, продажи — 5,45 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 472,5 тенге, продажи — 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 503 тенге, продажи — 510 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,25 тенге, продажи — 5,35 тенге.

Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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