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Омские дорожники отремонтировали дороги на Барабинской

Рабочие потратили на ремонтные работы двое суток.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на улице Барабинская рабочие завершили укладку асфальта. Ремонтные работы длились двое суток.

На улице провели подготовительные работы и очистку асфальта от грязи, пыли и имеющихся повреждений. Перед укладкой асфальта специалисты омского УДХБ обработали поверхность битумной смесью. Всего рабочие уложили 7 тыс. кв.м. асфальта.

Дорожники продолжают локальный аварийно-восстановительный ремонт. После дождя проводится просушка повреждений на дорогах, а также обработка битумной смесью. За прошлый день дорожники израсходовали 649 тонн асфальтобетонной смеси.