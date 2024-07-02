Омские дорожники отремонтировали дороги на Барабинской

В Омске на улице Барабинская рабочие завершили укладку асфальта. Ремонтные работы длились двое суток.
На улице провели подготовительные работы и очистку асфальта от грязи, пыли и имеющихся повреждений. Перед укладкой асфальта специалисты омского УДХБ обработали поверхность битумной смесью. Всего рабочие уложили 7 тыс. кв.м. асфальта.
Дорожники продолжают локальный аварийно-восстановительный ремонт. После дождя проводится просушка повреждений на дорогах, а также обработка битумной смесью. За прошлый день дорожники израсходовали 649 тонн асфальтобетонной смеси.