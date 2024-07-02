Воронежская кондитерская фабрика оставила работников без отпуска

В ходе проверки выяснилось, что многим сотрудникам не предоставляли отпуск. Так, одному из работников-инвалидов предприятие задолжало 53 календарных дня отпуска, а сотрудникам, работающим во вредных условиях труда, — до 40 дней отпуска.