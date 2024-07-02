Воронежская кондитерская фабрика оставила работников без отпуска

Воронежскую кондитерскую фабрику привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства, сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
В ходе проверки выяснилось, что многим сотрудникам не предоставляли отпуск. Так, одному из работников-инвалидов предприятие задолжало 53 календарных дня отпуска, а сотрудникам, работающим во вредных условиях труда, — до 40 дней отпуска.
Гострудинспекция выдала предписания об устранении нарушений, в том числе о предоставлении неиспользованных отпусков. Предписания исполнены в полном объеме, нарушения устранены.
Также сотрудникам выплатили отпускные и компенсации за неиспользованные отпуска в размере свыше 400 тысяч рублей. Виновных в нарушении трудового законодательства привлекли к административной ответственности.