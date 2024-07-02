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30-этажный дом начали возводить в центре Воронежа

На улице Кольцовской в Воронеже стартовало возведение очередной многоэтажки. Паспорт объекта сфотографировали очевидцы.

Согласно документу, в доме будет 30 этажей, кроме того, под ним разместят подземный паркинг. Расположится многоэтажка по адресу — улица Кольцовская, дома № 56/2, напротив ТЦ «Галерея Чижова». Разрешение на строительство было выдано подрядчику городскими властями в конце ноября прошлого года. Когда именно введут дом в эксплуатацию, пока неизвестно.

Возведение очередной многоэтажки в центре города, ожидаемо, не обрадовало воронежцев. Больше всего людей пугает то, что огромную высотку подключат к старым коммуникациям, которые, в большинстве своем, не рассчитаны на такое количество людей. Также опасаются горожане и усугубления дорожной ситуации.

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