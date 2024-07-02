30-этажный дом начали возводить в центре Воронежа

Согласно документу, в доме будет 30 этажей, кроме того, под ним разместят подземный паркинг. Расположится многоэтажка по адресу — улица Кольцовская, дома № 56/2, напротив ТЦ «Галерея Чижова». Разрешение на строительство было выдано подрядчику городскими властями в конце ноября прошлого года. Когда именно введут дом в эксплуатацию, пока неизвестно.