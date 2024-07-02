Сколько теперь платить? С 1 июля в Прикамье выросли тарифы на услуги ЖКХ

Чиновники предупреждали о росте тарифов на услуги ЖКХ ещё в декабре. С 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги повысилась. На сколько?
В Министерстве тарифного регулирования perm.aif.ru рассказали, что плата за отопление домов, которые обслуживает компания «Т Плюс», теперь составляет 2017,34 ₽/Гкал (раньше — 1772,71 ₽/Гкал). За тепло в домах в зоне бывшей Пермской сетевой компании нужно платить 2399,41 ₽/Гкал (прежняя цена — 2127,14 ₽/Гкал).
Каждый кубометр холодной воды стоит уже 41,45 рублей (вместо 36 рублей). Плата за горячую воду тоже выросла (она зависит от цен на холодную воду и тепло).
Стоимость водоотведения — 36,45 ₽/м³ (раньше была — 31,67 ₽/м³).
Стоимость электроэнергии для домов с газовыми плитами — 5,5 ₽ за кВт/ч (раньше — 5,05 ₽), а для помещений с электроплитами — 4,07 рублей (вместо 3,71 рублей).
Тариф на электричество будет дифференцирован. Его размер будет зависеть от объёма потребляемой жильцами энергии: чем выше расход в месяц, тем выше будет стоимость киловатт-часа. Цены на электричество для населения устанавливают с разбивкой по ставкам и разделением по зонам суток. В среднем общий рост тарифа — 8,9%.
«Первый (базовый) диапазон составит от 1 до 6000 кВт в час, второй — от 6001 до 7000 кВт в час, а третий — свыше 7000 кВт в час. В отопительный сезон диапазоны изменятся: от 1 до 10 000 кВт в час, от 10 001 до 12 000 кВт в час и выше 12 000», — объяснили в Минтарифов.
«Для жителей Перми рост цен на водоснабжение и водоотведение не превысит 15,1%, а на тепловую энергию — 12,8%. В среднем по региону тарифы повысятся максимум до 10,2%», — говорят в Министерстве тарифов.
Сложив все суммы, сайт perm.aif.ru посчитал, что плата за ЖКУ у семьи из четырёх человек в многоквартирном панельном доме вырастет примерно на 500−700 рублей.