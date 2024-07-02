Сколько теперь платить? С 1 июля в Прикамье выросли тарифы на услуги ЖКХ

«Первый (базовый) диапазон составит от 1 до 6000 кВт в час, второй — от 6001 до 7000 кВт в час, а третий — свыше 7000 кВт в час. В отопительный сезон диапазоны изменятся: от 1 до 10 000 кВт в час, от 10 001 до 12 000 кВт в час и выше 12 000», — объяснили в Минтарифов.