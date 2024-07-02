Зяббаров: Значительного повышения цен на хлеб в Татарстане не будет

По его словам, для стабилизации цен на хлеб действует господдержка. И размер субсидий хлебопекам на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социальных видов хлеба, увеличился. Так, размер возмещения части затрат на реализацию 1 кг социальных хлебов вырос с 4,5 до 6 рублей.