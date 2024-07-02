Хабаровский край вышел в лидеры по добыче горбуши

Лидером по добыче горбуши является Хабаровский край, где ее основной вылов сосредоточен в северной части Татарского пролива. В Приморском крае горбушу осваивают рыбаки южной части соседнего региона, в Сахалинской области промысел ведется на Северных Курилах. В Магаданской области основу уловов формирует горбуша в районе реки Тауй на границе с Хабаровским краем. Ученые ВНИРО сейчас заняты постановкой на учет производителей лососей, а общий объем собранного материала составляет более 4 тыс образцов. Численность производителей лососей, пропущенных на нерест, учитывают на модельных водных объектах в соответствии с региональными стратегиями промысла.