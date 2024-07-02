Хабаровский край вышел в лидеры по добыче горбуши

Согласно данным территориальных управлений Росрыболовства на сегодняшний день на Дальнем Востоке добыто 4031 тонна тихоокеанских лососей, 2450 тонн (61% всего вылова), из которых приходится на Камчатский край. На втором месте находятся Хабаровский край с 1017 тоннами (23,5%) Сахалинская область с 271 тонной (6,7%) занимает третью строчку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Основу промысла тихоокеанских лососей на сегодняшний день формирует нерка, вылов которой составил 1932 тонны (48%), на втором месте — горбуша (1645 тонн или 40,8% тонн), на третьем — чавыча (216 тонн или 5,4%), на четвертом — кета (219 тонн или 5,4%). Суммарный вылов симы и кижуча составил 20 тонн.
Лидером по добыче горбуши является Хабаровский край, где ее основной вылов сосредоточен в северной части Татарского пролива. В Приморском крае горбушу осваивают рыбаки южной части соседнего региона, в Сахалинской области промысел ведется на Северных Курилах. В Магаданской области основу уловов формирует горбуша в районе реки Тауй на границе с Хабаровским краем. Ученые ВНИРО сейчас заняты постановкой на учет производителей лососей, а общий объем собранного материала составляет более 4 тыс образцов. Численность производителей лососей, пропущенных на нерест, учитывают на модельных водных объектах в соответствии с региональными стратегиями промысла.