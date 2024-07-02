Какова ситуация с госдолгом Казахстана?

Экономист Галымжан Айтказин в своем телеграм-канале опубликовал данные о государственном долге Казахстана.
«В свете непростой ситуации с бюджетом в 2024 году, интересно как складывается ситуация с долгом государства. По оперативным данным Минфина на 1 апреля 2024 года, госдолг составил 27,2 трлн тенге или 20,2% к ВВП (при ВВП 135 трлн тенге). За год рост составил 3%, а отношение к ВВП снизилось с 21,9%. Эта сумма включает в себя: долг правительства — 25,9 трлн тенге; долг Нацбанка Казахстана — 500 млрд тенге; долг местных исполнительных органов — 899 млрд тенге», — написал он.
Эксперт поясняет, что долг правительства, который занимает основную долю в госдолге (94,7%) состоит из внутреннего долга — 19,1 трлн тенге (73,7%) и внешнего долга в 6,8 трлн тенге (26,3%).
«Правительству по сроку погашения своего долгу предстоит обслуживать краткосрочно — 788,5 млрд тенге; среднесрочно — 3,2 трлн тенге; долгосрочно — 21,9 трлн тенге. Например, выплаты по обслуживанию правительственного долга за 1 квартал 2024 года составили 718,4 млрд тенге», — отметил Галымжан Айтказин.
За январь-март 2024 года, отмечает экономист, поступление внутренних займов посредством выпуска ГЦБ составили 1,9 трлн тенге, а внешних займов получено на 14,6 млрд тенге.
«Что касается внешнего госдолга Казахстана, то по данным Нацбанка Казахстана на 1 апреля 2024 года, внешний долг госсектора в расширенном определении, что включает в себя органы госуправления, Нацбанк и квазигоссектор, то их общая внешняя задолженность составила 28,8 млрд долларов, из которых 13,3 млрд долларов или 6,3 трлн тенге (по текущему курсу) приходится на правительство, МИО и Нацбанк, а 7,3 трлн тенге приходится на квазигоссектор. Можно отметить снижение доли участия Нацбанка в госдолге за счет снижения выпуска нот, которые считаются краткосрочными ГЦБ», — написал эксперт.