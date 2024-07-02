Какова ситуация с госдолгом Казахстана?

«Что касается внешнего госдолга Казахстана, то по данным Нацбанка Казахстана на 1 апреля 2024 года, внешний долг госсектора в расширенном определении, что включает в себя органы госуправления, Нацбанк и квазигоссектор, то их общая внешняя задолженность составила 28,8 млрд долларов, из которых 13,3 млрд долларов или 6,3 трлн тенге (по текущему курсу) приходится на правительство, МИО и Нацбанк, а 7,3 трлн тенге приходится на квазигоссектор. Можно отметить снижение доли участия Нацбанка в госдолге за счет снижения выпуска нот, которые считаются краткосрочными ГЦБ», — написал эксперт.