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Всемирный банк: доходы населения в Беларуси остаются выше среднего

Всемирный банк опубликовал обновленный перечень государств с высокими доходами. На это обратил внимание Myfin. ﻿

Источник: AP 2023

Чтобы попасть в список государств с высоким доходом, уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения должен составлять более $14 005.

Примечательно, что в списке стран с высокими доходами появилась Россия, где этот показатель на душу населения составил $14 250, что на 11,2% больше уровня 2023 года. В этот же список включили и Болгарию.

Как следует из публикации Всемирного банка, положение Беларуси в рейтинге не изменилось. В нашей стране доход граждан по-прежнему выше среднего. ВНД на душу населения в 2023 году составил $7780. Годом ранее он составлял $7230.

Кроме того, сообщил Всемирный банк, Алжир, Иран, Монголия и Украина в перешли из категории стран с доходами ниже среднего в категорию с доходами выше среднего.

Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста в Беларуси.