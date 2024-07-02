Названа стоимость самой дешевой квартиры в Сочи в 2024 году

Наименее дорогая квартира-студия, сдача которой запланирована на 2024 год, стоит 9,7 млн рублей. Этот жилой объект площадью 23 квадратных метра расположен в Хостинском районе города. Всего в июне на продажу выставлены 1721 квартира и апартамент со сдачей в этом году.
Агентство также отметило, что на первичном рынке наибольшее количество предложений приходится на 1-комнатные квартиры, число которых уменьшилось на 16,5% за полгода и достигло 802 лотов. Среди 2-комнатных квартир представлено 511 лотов, с самым доступным вариантом за 15,7 млн рублей за 43 кв метра в Хостинском районе.
Рынок недвижимости в Сочи остается динамичным, и цены на жилье могут колебаться в зависимости от сезонных факторов и спроса на курортные объекты.
Напомним, как раннее сообщало информагентство, стало известно, как изменились арендные ставки на жилье в Сочи и Краснодаре. На курорте в первом полугодии 2024 года арендные ставки на «однушки» выросли на 31%, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 16,9% и 16,8% соответственно. В краевой столице малогабаритное жилье, напротив, упало в цене для арендодателей, а «двушки» и «трешки» незначительно подорожали.