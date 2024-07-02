Названа стоимость самой дешевой квартиры в Сочи в 2024 году

Напомним, как раннее сообщало информагентство, стало известно, как изменились арендные ставки на жилье в Сочи и Краснодаре. На курорте в первом полугодии 2024 года арендные ставки на «однушки» выросли на 31%, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 16,9% и 16,8% соответственно. В краевой столице малогабаритное жилье, напротив, упало в цене для арендодателей, а «двушки» и «трешки» незначительно подорожали.