Помидорно-огуречные гонки: как изменились цены на продукты за месяц

В июне самое значительное изменение цен в продуктовых магазинах Калининграда в рамках нашей подборки вновь коснулось огурцов. В одном из ритейлеров они с запасом «отыграли» падение прошлого месяца. Заметно изменился в связи с сезонностью и картофельный «расклад». Больше всего упали в цене помидоры, правда, это коснулось только одной из сетей. Подробности — в традиционном мониторинге «Нового Калининграда».
Огурцы, подешевевшие месяцем ранее в «Виктории» сразу на 50 ₽, с лихвой отыграли падение, прибавив 90 ₽ Впрочем, самый дешёвый сорт на этот раз, возможно, просто не завезли. Помидоры в указанной сети также оказались самыми дорогими — от 199,90 ₽ за килограмм. В «Спаре» и «Пятёрочке» один из главных летних овощей подешевел на 30 и 10 ₽ соответственно. Кроме того, в «Виктории», в отличие от конкурентов, подорожала морковь — на 20 ₽ за килограмм. Лимоны там же прибавили 40 ₽
Свои коррективы в цены на овощи традиционно вносит сезонность. Месяцем ранее на прилавках ещё лежал картофель старого урожая. Килограмм стоил около 50 ₽ Теперь приобрести можно только молодой картофель — в среднем в два раза дороже. Свежая капуста, напротив, сейчас обходится дешевле на 20−30 ₽
Некоторые изменения наметились и в отделах молочной продукции. В одной-двух сетях подорожали кефир, сметана, творог и сливочное масло. Подешевело в рамках акции только молоко в «Пятёрочке».
Во всех трёх сетях подорожал сахар — на 1−4 ₽ Мука в «Пятёрочке» прибавила 18 ₽ А вот яиц в магазине этой сети не оказалось вовсе. Остался только ценник — 129, 99 ₽ В «Виктории» и «Спаре» первую категорию сейчас можно приобрести почти за 110 ₽
У двух из трёх ритейлеров немного подешевели яблоки и бананы. Внимание на себя перетянули сезонные ягоды и фрукты. Также немного потерял в цене лук. Килограмм во всех сетях сейчас стоит менее 60 ₽
Товар.
Торговая сеть, цены в рублях.
«Спар»*
«Виктория»**
«Пятёрочка»***
Хлеб «Дарницкий», 580 г.
29,99 (цена не изм.).
29,50 (цена не изм.).
29,49 (-12 ₽).
Молоко, 2,5%,
800 мл.
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
43,90 (по акции, (цена не изм.).
39,99 «Залесский фермер» (по акции, −5,5 ₽).
Кефир, 2,5%,
800 мл.
59,99 «Залесский фермер» (+2 ₽).
49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.).
47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.).
Сметана, 20%, 315 г.
79,99 «Залесский фермер» (+1 ₽).
79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.).
77,49 (+2,5 ₽).
Творог, 5%, 200 г.
94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).
94,90 (цена не изм.).
91,99 «Залесский фермер» (+1 ₽).
Филе куриное, 1 кг.
419,99 (по акции, −20 ₽).
439 (цена не изм.).
419,99 (цена не изм.).
Фарш «Домашний», 400 г.
189.99 «Мираторг» (по акции, −10 ₽).
149,90 «Горки», «Фермерский» (по акции).
179,99 «Мираторг» (по акции).
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г.
289,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.).
189,99 «Гастроном № 1» (+30 ₽).
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.
49.99 «Зернофф» (цена не изм.).
49,90 «Зернофф» (цена не изм.).
84,99 «Предпортовая» (+18 ₽).
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
109,99 (по акции, −25 ₽).
109,90 (цена не изм.).
—.
Рис.
99,99 (цена не изм.).
99,90 (по акции, цена не изм.).
119,99 (-15 ₽).
Гречка.
54,99 (по акции, цена не изм.).
55,90 (цена не изм.).
67,49 (+5,5 ₽).
Макароны «Макфа», 450 г.
79,99 (цена не изм.).
64,90 (по акции, +5 ₽).
57,99 (-19 ₽).
Масло сливочное, 72,5%, 180 г.
162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.).
162,90 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (+3 ₽).
154,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+2 ₽).
Масло подсолнечное, 1 л.
139,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.).
159,90 «Олейна» (-3 ₽).
152,99 «Олейна» (цена не изм.).
Сахар, 1 кг.
83,99 (+1 ₽).
83,90 (+1 ₽).
83,99 (+4 ₽).
Овощи и фрукты.
Картофель молодой, 1 кг.
89,99 (+40 ₽).
99,90 (+50 ₽, по акции).
99,99 (+48 ₽, по акции).
Лук репчатый, 1 кг.
59,99 (по акции, −20 ₽).
59,90 (по акции, цена не изм.).
59,99 (- 6 ₽).
Капуста белокочанная свежая, 1 кг.
59,99 (по акции, −20 ₽).
65,80 (-30 ₽).
59,99.
Морковь, 1 кг.
89.99 (цена не изм.).
119,90 (+20 ₽).
92,99 (цена не изм.).
Огурцы, 1 кг.
159,99 (+10 ₽).
219,90 (+90 ₽).
129,99 (-20 ₽).
Помидоры, 1 кг.
169,99 (-30 ₽).
199,90 (цена не изм.).
149,99 (- 10 ₽).
Лимоны, 1 кг.
149,99 (по акции, цена не изм.).
169,90 (+40 ₽).
139,99 (по акции, −10 ₽).
Апельсины, 1 кг.
99,99 (по акции, −10 ₽).
99,90 (по акции, −20 ₽).
99,99 (- 10 ₽).
Яблоки, 1 кг.
119,99 «Голден» (по акции, −20 ₽).
109,90 «Айдаред»,
99,99 «Голден», (-6 ₽).
Бананы, 1 кг.
149,99 (цена не изм.).
142,90 (-7 ₽).
142,99 (- 7 ₽).
Общая стоимость корзины.
3144,74.
3241,90.
2847,75 (без учёта стоимости яиц, которых в магазине не было).
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 июля 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 24−30, и ул. Литовский вал, 2.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Профессора Баранова, 30а.