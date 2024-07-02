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Помидорно-огуречные гонки: как изменились цены на продукты за месяц

Свои коррективы вносит сезонность.

В июне самое значительное изменение цен в продуктовых магазинах Калининграда в рамках нашей подборки вновь коснулось огурцов. В одном из ритейлеров они с запасом «отыграли» падение прошлого месяца. Заметно изменился в связи с сезонностью и картофельный «расклад». Больше всего упали в цене помидоры, правда, это коснулось только одной из сетей. Подробности — в традиционном мониторинге «Нового Калининграда».

Огурцы, подешевевшие месяцем ранее в «Виктории» сразу на 50 ₽, с лихвой отыграли падение, прибавив 90 ₽ Впрочем, самый дешёвый сорт на этот раз, возможно, просто не завезли. Помидоры в указанной сети также оказались самыми дорогими — от 199,90 ₽ за килограмм. В «Спаре» и «Пятёрочке» один из главных летних овощей подешевел на 30 и 10 ₽ соответственно. Кроме того, в «Виктории», в отличие от конкурентов, подорожала морковь — на 20 ₽ за килограмм. Лимоны там же прибавили 40 ₽

Свои коррективы в цены на овощи традиционно вносит сезонность. Месяцем ранее на прилавках ещё лежал картофель старого урожая. Килограмм стоил около 50 ₽ Теперь приобрести можно только молодой картофель — в среднем в два раза дороже. Свежая капуста, напротив, сейчас обходится дешевле на 20−30 ₽

Некоторые изменения наметились и в отделах молочной продукции. В одной-двух сетях подорожали кефир, сметана, творог и сливочное масло. Подешевело в рамках акции только молоко в «Пятёрочке».

Во всех трёх сетях подорожал сахар — на 1−4 ₽ Мука в «Пятёрочке» прибавила 18 ₽ А вот яиц в магазине этой сети не оказалось вовсе. Остался только ценник — 129, 99 ₽ В «Виктории» и «Спаре» первую категорию сейчас можно приобрести почти за 110 ₽

У двух из трёх ритейлеров немного подешевели яблоки и бананы. Внимание на себя перетянули сезонные ягоды и фрукты. Также немного потерял в цене лук. Килограмм во всех сетях сейчас стоит менее 60 ₽

Товар.

Торговая сеть, цены в рублях.

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г.

29,99 (цена не изм.).

29,50 (цена не изм.).

29,49 (-12 ₽).

Молоко, 2,5%,

800 мл.

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

43,90 (по акции, (цена не изм.).

39,99 «Залесский фермер» (по акции, −5,5 ₽).

Кефир, 2,5%,

800 мл.

59,99 «Залесский фермер» (+2 ₽).

49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.).

47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.).

Сметана, 20%, 315 г.

79,99 «Залесский фермер» (+1 ₽).

79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.).

77,49 (+2,5 ₽).

Творог, 5%, 200 г.

94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.).

94,90 (цена не изм.).

91,99 «Залесский фермер» (+1 ₽).

Филе куриное, 1 кг.

419,99 (по акции, −20 ₽).

439 (цена не изм.).

419,99 (цена не изм.).

Фарш «Домашний», 400 г.

189.99 «Мираторг» (по акции, −10 ₽).

149,90 «Горки», «Фермерский» (по акции).

179,99 «Мираторг» (по акции).

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г.

289,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.).

279,90 «Любимый дом» (цена не изм.).

189,99 «Гастроном № 1» (+30 ₽).

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг.

49.99 «Зернофф» (цена не изм.).

49,90 «Зернофф» (цена не изм.).

84,99 «Предпортовая» (+18 ₽).

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

109,99 (по акции, −25 ₽).

109,90 (цена не изм.).

—.

Рис.

99,99 (цена не изм.).

99,90 (по акции, цена не изм.).

119,99 (-15 ₽).

Гречка.

54,99 (по акции, цена не изм.).

55,90 (цена не изм.).

67,49 (+5,5 ₽).

Макароны «Макфа», 450 г.

79,99 (цена не изм.).

64,90 (по акции, +5 ₽).

57,99 (-19 ₽).

Масло сливочное, 72,5%, 180 г.

162,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.).

162,90 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (+3 ₽).

154,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+2 ₽).

Масло подсолнечное, 1 л.

139,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.).

159,90 «Олейна» (-3 ₽).

152,99 «Олейна» (цена не изм.).

Сахар, 1 кг.

83,99 (+1 ₽).

83,90 (+1 ₽).

83,99 (+4 ₽).

Овощи и фрукты.

Картофель молодой, 1 кг.

89,99 (+40 ₽).

99,90 (+50 ₽, по акции).

99,99 (+48 ₽, по акции).

Лук репчатый, 1 кг.

59,99 (по акции, −20 ₽).

59,90 (по акции, цена не изм.).

59,99 (- 6 ₽).

Капуста белокочанная свежая, 1 кг.

59,99 (по акции, −20 ₽).

65,80 (-30 ₽).

59,99.

Морковь, 1 кг.

89.99 (цена не изм.).

119,90 (+20 ₽).

92,99 (цена не изм.).

Огурцы, 1 кг.

159,99 (+10 ₽).

219,90 (+90 ₽).

129,99 (-20 ₽).

Помидоры, 1 кг.

169,99 (-30 ₽).

199,90 (цена не изм.).

149,99 (- 10 ₽).

Лимоны, 1 кг.

149,99 (по акции, цена не изм.).

169,90 (+40 ₽).

139,99 (по акции, −10 ₽).

Апельсины, 1 кг.

99,99 (по акции, −10 ₽).

99,90 (по акции, −20 ₽).

99,99 (- 10 ₽).

Яблоки, 1 кг.

119,99 «Голден» (по акции, −20 ₽).

109,90 «Айдаред»,

99,99 «Голден», (-6 ₽).

Бананы, 1 кг.

149,99 (цена не изм.).

142,90 (-7 ₽).

142,99 (- 7 ₽).

Общая стоимость корзины.

3144,74.

3241,90.

2847,75 (без учёта стоимости яиц, которых в магазине не было).

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 июля 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Невского, 24−30, и ул. Литовский вал, 2.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Профессора Баранова, 30а.