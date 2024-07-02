Помидорно-огуречные гонки: как изменились цены на продукты за месяц

Огурцы, подешевевшие месяцем ранее в «Виктории» сразу на 50 ₽, с лихвой отыграли падение, прибавив 90 ₽ Впрочем, самый дешёвый сорт на этот раз, возможно, просто не завезли. Помидоры в указанной сети также оказались самыми дорогими — от 199,90 ₽ за килограмм. В «Спаре» и «Пятёрочке» один из главных летних овощей подешевел на 30 и 10 ₽ соответственно. Кроме того, в «Виктории», в отличие от конкурентов, подорожала морковь — на 20 ₽ за килограмм. Лимоны там же прибавили 40 ₽