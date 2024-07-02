Продажи ипотеки в России к концу года сократятся на треть — ВТБ

«Завершение господдержки-2020 и вероятное изменение “семейной” ипотеки после 1 июля стимулировало многих россиян не откладывать покупку квартиры в новостройке и поспешить получить льготный кредит до конца июня. Особенный ажиотаж мы почувствовали на прошлой неделе. Резко выросший спрос на популярные госпрограммы привел почти к 50%-ному росту продаж к прошлому году. Но уже во втором полугодии рынок будет “охлаждаться”. Помимо завершения универсальной господдержки, на динамику спроса будут влиять высокие ставки по обычной ипотеке и ужесточившаяся риск-политика ЦБ. Мы ожидаем, что по итогам года рыночные продажи сократятся примерно на треть к прошлому году и составят порядка 5,3−5,4 трлн рублей», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.