Новые тарифы на ЖКХ: сколько теперь платят нижегородцы за коммунальные услуги

Так, в Семеновском округе тариф на отопление для потребителей в деревне Зименки снизился на 19% до уровня тарифа в Семенове; тариф на водоотведение на территории Тарасихинского, Шалдежского и Огибновского сельсоветов сравняли с тарифом в деревне Шалдежка — благодаря этому значительно снизилась сумма платежа; по холодной воде снижение тарифа в селе Селитьба Сосновского округа составило 14,3%.