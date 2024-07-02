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Новые тарифы на ЖКХ: сколько теперь платят нижегородцы за коммунальные услуги

Теперь конечная стоимость коммунальных услуг будет зависеть от нескольких факторов.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области изменились тарифы на ЖКХ с 1 июля 2024 года. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам.

Напомним, что с 1 июля 2024 года они стали дифференцированными: это значит, что конечная стоимость коммунальных услуг теперь будет зависеть от нескольких факторов. Это населенный пункт, ресурсоснабжающая организация и вид коммунальной услуги.

Так, стоимость услуг по вывозу мусора в среднем выросла на 7,5%, по поставке электричества — на 8,7%, газа — на 9,8%. Рост тарифов на поставки отопления и водоснабжения, как отмечается, также «не превысил прогноз Минэкономразвития РФ».

Что касается муниципалитетов Нижегородской области, там с прошлого года начали реализовывать проект «Один округ=один тариф». Изменения коснулись 21 района.

Так, в Семеновском округе тариф на отопление для потребителей в деревне Зименки снизился на 19% до уровня тарифа в Семенове; тариф на водоотведение на территории Тарасихинского, Шалдежского и Огибновского сельсоветов сравняли с тарифом в деревне Шалдежка — благодаря этому значительно снизилась сумма платежа; по холодной воде снижение тарифа в селе Селитьба Сосновского округа составило 14,3%.

Всего работу по выравниванию тарифов провели в 108 тарифных зонах.

«По ее итогам в указанных зонах дифференциация тарифов сократилась практически в 2 раза, в том числе за счет сокращения неэффективных коммунальных предприятий», — сообщили в ведомстве.

Работа продолжится и в других муниципалитетах.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде подорожал проезд в общественном транспорте с 1 июля 2024 года.