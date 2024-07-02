«Железная дорога Молдовы» уволила 60 сотрудников пенсионного возраста

«Было уволено около 60 человек. Речь идет не об активном персонале, который сейчас работает. Это пенсионеры, которых у нас немало. Им 70 или даже 75 лет. На первом этапе это будут пожилые люд, то есть те, кто в любом случае получает пенсию и может содержать себя», — заявил Томша в эфире TV8.