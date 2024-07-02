«Железная дорога Молдовы» уволила 60 сотрудников пенсионного возраста

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Руководство госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), накопившего огромные долги по заработной плате, провело массовое увольнение сотрудников. Работы лишились 60 человек, а именно пенсионеры старше 70 лет, утверждает исполняющий обязанности главы ЖДМ Сергей Томша.
Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что не исключает возможности сокращения штата на ЖДМ, поскольку сотрудники в июне получают зарплату за март, и денег на выплаты рабочим нет.
«Было уволено около 60 человек. Речь идет не об активном персонале, который сейчас работает. Это пенсионеры, которых у нас немало. Им 70 или даже 75 лет. На первом этапе это будут пожилые люд, то есть те, кто в любом случае получает пенсию и может содержать себя», — заявил Томша в эфире TV8.
Кроме того была оптимизирована и структура ЖДМ, а для уменьшения расходов предприятия небольшие дочерние компании были объединены с более крупными.
Томша утверждает, что позже последуют и другие увольнения после того, как будет восстановлен участок железной дороги на юге Молдовы.
«При завершении первого этапа, скажем, от Тигины и до Бессарабяски, мы снова проведем тщательный анализ численности персонала, потому что после ремонта количество персонала и расходы на техническое обслуживание сократятся… Мы идем по пути реформ», — сказал и. о. главы ЖДМ.
За последние четыре года количество сотрудников ЖДМ сократилось почти вдвое.