Объем отгрузки промпредприятий Нижегородской области за пять месяцев вырос на 20,9%

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства Нижегородской области в январе-мае 2024 года составил 104,6% в промышленности в целом и 104,4% в обрабатывающих производствах. Наибольший рост произошел в производстве мебели — в 1,6 раза, а также в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 1,5 раза. Кроме того, выросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 31,7%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 25,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 21,8%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — на 14,5%, производство одежды — на 4,8%, производство химических веществ и химических продуктов — на 4,3%, металлургическое производство — на 2,1%.