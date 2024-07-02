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Объем отгрузки промпредприятий Нижегородской области за пять месяцев вырос на 20,9%

Он составил 882,7 млрд рублей.

Объем отгруженной продукции в промышленности Нижегородской области за январь-май 2024 года составил 882,7 млрд рублей, что на 20,9% выше в действующих ценах, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

В обрабатывающей промышленности объем отгрузки за пять месяцев вырос на 22,5%, до 797,9 млрд рублей.

«Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря государственной поддержке в рамках нацпроектов “Малое и среднее предпринимательство”, “Производительность труда” и “Международная кооперация и экспорт”. Мы понимаем, что от успеха работы предприятий региона во многом зависит качество жизни нижегородцев. Поэтому стремимся обеспечить предприятиям различных отраслей максимальные возможности для получения господдержки. Это финансовые меры поддержки, такие как субсидии, гранты, лизинг и льготные кредиты, а также нефинансовая помощь — например, обучение и консультации в центре “Мой бизнес”», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства Нижегородской области в январе-мае 2024 года составил 104,6% в промышленности в целом и 104,4% в обрабатывающих производствах. Наибольший рост произошел в производстве мебели — в 1,6 раза, а также в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 1,5 раза. Кроме того, выросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 31,7%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 25,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 21,8%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — на 14,5%, производство одежды — на 4,8%, производство химических веществ и химических продуктов — на 4,3%, металлургическое производство — на 2,1%.

«Среди факторов роста — увеличение спроса и, соответственно, объема выпуска продукции, расширение ассортимента, развитие производства импортозамещающей продукции, реализация инвестиционных проектов», — добавил Максим Черкасов.