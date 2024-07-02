Ильсур Метшин: «Мы сегодня не просто реконструируем дороги, а внедряем новые стандарты городских шоссе»

«Мы последовательно модернизируем дороги на въездах в Казань, и Горьковское шоссе занимает особое место. Это и дорога в наш новый микрорайон Салават Купере, и вылетная трасса на М7, и транзитный маршрут. Также для кого-то это дорога домой в Юдино, Васильево, и, безусловно, к огромному количеству дачных участков. Поэтому все с нетерпением ждут реализации этого проекта. Начали мы реконструкцию в 2022 году, и все идет к тому, что в ноябре объект полностью будет готов», — подчеркнул он.