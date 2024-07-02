Ильсур Метшин: «Мы сегодня не просто реконструируем дороги, а внедряем новые стандарты городских шоссе»

Глава города отметил, что реконструкция Горьковского шоссе на участке от ул. Музыкальной до трассы М7 протяженностью 11,5 км продумана на годы вперед с учетом роста мегаполиса. Первый в республике проект, предусматривающий возведение трехуровневой развязки, послужит примером для строительства дорог в будущем.
«Мы сегодня не просто реконструируем дороги, а внедряем новые стандарты городских шоссе. На Горьковском шоссе в числе прочего мы возводим трехуровневую развязку — это первый реализуемый проект в Татарстане. Магистраль предполагает бессветофорное движение, строительство разворотных петель, тротуаров и велодорожек, — все для комфорта и безопасности как автомобилистов, так и пешеходов».
«Мы последовательно модернизируем дороги на въездах в Казань, и Горьковское шоссе занимает особое место. Это и дорога в наш новый микрорайон Салават Купере, и вылетная трасса на М7, и транзитный маршрут. Также для кого-то это дорога домой в Юдино, Васильево, и, безусловно, к огромному количеству дачных участков. Поэтому все с нетерпением ждут реализации этого проекта. Начали мы реконструкцию в 2022 году, и все идет к тому, что в ноябре объект полностью будет готов», — подчеркнул он.
Как сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, строительство на первом участке разворотной петли рядом с ул. Фрунзе полностью завершено. Окончены отделочные работы на подпорных стенах, которые отличаются фактурной, выпуклой поверхностью. Вторую часть объекта планируется сдать в сентябре. В такой же степени готовности оценивается разворотная петля рядом с ул. Залесной, а третья разворотная петля возле СК «Олимпиец» уже полностью готова вместе с заездами.
Всего в ходе реконструкции Горьковского шоссе будут построены пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструирован один подземный переход, возведены три разворотные петли, один тоннель и одна эстакада.
«На сегодняшний день смонтированы подъемные элементы для надземок, ведется установка шахт лифтов для маломобильных граждан. На земле проводится монтаж пролетных элементов, работы завершатся в середине июля. И тогда можно будет говорить, что все пять надземников готовы. Что касается подземных переходов, то они также находятся в высокой степени готовности», — доложил мэру Игорь Куляжев. Параллельно ведется реконструкция одного подземного перехода рядом с озером Лебяжье.
Строительство трехуровневой развязки на месте Горьковского кольца, а именно работы в ее подземной и надземной частях, почти полностью завершено. Сейчас рассматривается возможность запустить на этом участке в тестовом режиме транспортный поток.
Благодаря расширению магистрали с четырех до шести полос в два раза увеличится автомобильный трафик, а улучшения смогут почувствовать порядка 140 тыс. жителей Кировского района, Салават Купере, Залесного и Юдино. По окончании работ пропускная способность 11,5-километрового участка дороги от трассы М7 до ул. Музыкальной увеличится почти в два раза до 11 тысяч автомобилей в час. Протяженность съездов и местных проездов составит 6,5 км, обустроят тротуар шириной 3−4,5 м и велодорожку шириной 1,5 м.
Сейчас на объекте продолжается строительство и ремонт дороги, тротуаров, автомобильной эстакады, наружных сетей ливневой канализации, установка шумозащитных экранов и др. В местах с наиболее интенсивным движением рабочие укладывают прочный асфальтобетон ЩМА-16 с полимерно-битумным вяжущим материалом, что позволит увеличить срок службы дорожного покрытия. На объекте ежедневно задействовано 46 единиц техники и 172 человека.
«В целом готовность Горьковского шоссе составляет от 80% до 90%. Объект планируем сдать в установленные сроки — в ноябре. Сейчас стоит вопрос со строительством велопешеходного перехода через железнодорожную дорогу. Сложность в том, что Горьковская железная дорога дает определенные “окошки” для проведения работ. И сами условия достаточно непростые, но, думаю, у нас все получится, мы успеем».
Реконструкция Горьковского шоссе ведется с 2022 года. Заказчиком выступил ГКУ «Главтатдортранс», проект разработал ООО «Дорстрой комплекс», подрядчиком — ООО «Мосты и дороги». На работы при поддержке раиса РТ и в рамках реализации в республике национальных проектов выделено 27,1 млрд рублей.
Камила Вильданова.