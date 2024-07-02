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Самолет два часа кружил над аэропортом в Актау

В международном аэропорту Актау объяснили, почему самолет авиакомпании FlyArystan продолжительное время кружил над воздушной гаванью, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, в редакцию передали скриншот с сайта Flightradar24 — публичного сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. По предоставленным данным, над Актау продолжительное время кружил самолет авиакомпании FlyArystan, рейс КС1365.

«Данный борт уже как два часа делает круги над аэропортом», — рассказали обеспокоенные жители города.

Ситуацию прокомментировали в международном аэропорту Актау.

«Это учебно-тренировочный полет, на радаре отображается борт и номер рейса», — пояснили в воздушной гавани.

Ранее в FlyArystan сообщили об изменении графика полетов в июле из-за загруженности международного аэропорта Астаны. В авиакомпании подчеркнули, что в случае изменения расписания рейса пассажиры получат оповещения на контакты, указанные при приобретении авиабилета. С похожим заявлением выступила и авиакомпания Air Astana.

В начале года алматинцев озадачил кружащий над городом небольшой самолет. В Авиационной администрации Казахстана объяснили, какой компании принадлежит самолет и почему он регулярно делает круги над мегаполисом.