Самолет два часа кружил над аэропортом в Актау

Как сообщает издание, в редакцию передали скриншот с сайта Flightradar24 — публичного сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. По предоставленным данным, над Актау продолжительное время кружил самолет авиакомпании FlyArystan, рейс КС1365.
«Данный борт уже как два часа делает круги над аэропортом», — рассказали обеспокоенные жители города.
Ситуацию прокомментировали в международном аэропорту Актау.
«Это учебно-тренировочный полет, на радаре отображается борт и номер рейса», — пояснили в воздушной гавани.
Ранее в FlyArystan сообщили об изменении графика полетов в июле из-за загруженности международного аэропорта Астаны. В авиакомпании подчеркнули, что в случае изменения расписания рейса пассажиры получат оповещения на контакты, указанные при приобретении авиабилета. С похожим заявлением выступила и авиакомпания Air Astana.
В начале года алматинцев озадачил кружащий над городом небольшой самолет. В Авиационной администрации Казахстана объяснили, какой компании принадлежит самолет и почему он регулярно делает круги над мегаполисом.