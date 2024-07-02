Самолет два часа кружил над аэропортом в Актау

Ранее в FlyArystan сообщили об изменении графика полетов в июле из-за загруженности международного аэропорта Астаны. В авиакомпании подчеркнули, что в случае изменения расписания рейса пассажиры получат оповещения на контакты, указанные при приобретении авиабилета. С похожим заявлением выступила и авиакомпания Air Astana.