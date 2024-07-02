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Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 2 июля после заседания Казахстанско-Китайского делового совета озвучил прогноз, что будет с компанией «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) в ближайшем будущем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: пресс-служба КТЖ

Спикер подчеркнул, что компания КТЖ работает, и она не может не работать, потому что есть определенная долговая нагрузка.

«Над решением этого вопроса идет работа как со стороны КТЖ, так и со стороны государства. Прогнозы такие, что КТЖ будет работать, наращивать объемы и работу для экономики. КТЖ — это сервисная компания, которая работает на развитие отраслей экономики. Хотя она сервисная, но тем не менее ей нужно уделять первостепенное значение — транзитный потенциал наращивать, внутристрановые перевозки, экспортные грузы перевозить и т. д. Ну и самые главные показатели по грузообороту КТЖ, они сами за себя говорят», — дополнил Роман Скляр.

Он подчеркнул, что у государства вопрос находится под контролем — у соответствующего министерства и правительства.

12 июня 2024 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что КТЖ находится в «красной» зоне кредитного риска.