Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов

«Над решением этого вопроса идет работа как со стороны КТЖ, так и со стороны государства. Прогнозы такие, что КТЖ будет работать, наращивать объемы и работу для экономики. КТЖ — это сервисная компания, которая работает на развитие отраслей экономики. Хотя она сервисная, но тем не менее ей нужно уделять первостепенное значение — транзитный потенциал наращивать, внутристрановые перевозки, экспортные грузы перевозить и т. д. Ну и самые главные показатели по грузообороту КТЖ, они сами за себя говорят», — дополнил Роман Скляр.