Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов

Спикер подчеркнул, что компания КТЖ работает, и она не может не работать, потому что есть определенная долговая нагрузка.
«Над решением этого вопроса идет работа как со стороны КТЖ, так и со стороны государства. Прогнозы такие, что КТЖ будет работать, наращивать объемы и работу для экономики. КТЖ — это сервисная компания, которая работает на развитие отраслей экономики. Хотя она сервисная, но тем не менее ей нужно уделять первостепенное значение — транзитный потенциал наращивать, внутристрановые перевозки, экспортные грузы перевозить
Он подчеркнул, что у государства вопрос находится под контролем — у соответствующего министерства и правительства.
12 июня 2024 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что КТЖ находится в «красной» зоне кредитного риска.