ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане построят 200 микроГЭС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Представители строительной компании «Узбекгидроэнерго» рассказали, что эту работу планируют при участии частного сектора. По словам энергетиков, для осуществления проектов будет введена система аренды земли предпринимателям сроком на 20 лет.
«После сдачи в эксплуатацию микроГЭС предприниматель освобождается от налогов на имущество сроком на 10 лет, а излишки электроэнергии, произведенной по установленному тарифу, можно будет продать государству в 3 раза дороже себестоимости — за 1 тыс. 350 сумов», — рассказал Авазбек Зокиров, руководитель отдела координации проектов, реализуемых частными инвесторами АО «Узбекгидроэнерго».
Так, по словам Зокирова, на сегодняшний день посредством аукционов определены частные инвесторы около 60 проектов микро и малых ГЭС. В рамках реализации на 30 из них начались строительно-монтажные работы.
Кроме того, до сегодняшнего дня Узбекгидроэнерго ввело в эксплуатацию 22 проекта микро и малых ГЭС общей мощностью 12,5 МВт. Еще 10 проектов микроГЭС общей мощностью 15 МВт планируют запустить в ближайшее время.
При этом, как уточнили в Узбекгидроэнерго, чтобы повысить привлекательность проектов микро и малой гидроэнергетики, налажены производство и поставка оборудования, полностью осуществляемые местными специалистами и производителями.
«Для проекта микроГЭС с плавающей на водной поверхности кинетической турбиной, не имеющей аналогов в мире, были смоделированы 2 агрегата мощностью по 400 кВт, изготовленные АО “Сувсаноатмаш”, — рассказали в Узбекгидроэнерго.
После завершения монтажа и пуска агрегатов в июле текущего года специалисты проведут несколько поэтапных испытаний. В случае успешной апробации агрегаты данного типа введут в эксплуатацию в других регионах республики.