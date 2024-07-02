В Узбекистане построят 200 микроГЭС

«После сдачи в эксплуатацию микроГЭС предприниматель освобождается от налогов на имущество сроком на 10 лет, а излишки электроэнергии, произведенной по установленному тарифу, можно будет продать государству в 3 раза дороже себестоимости — за 1 тыс. 350 сумов», — рассказал Авазбек Зокиров, руководитель отдела координации проектов, реализуемых частными инвесторами АО «Узбекгидроэнерго».