В Астане из бытового мусора будут вырабатывать электроэнергию

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Китайская компания Shenzhen Energy планирует построить в Астане завод по сжиганию бытового мусора для выработки электроэнергии. Об этом в кулуарах седьмого Казахстанско-китайского Делового Совета сообщил представитель компании господин Ли.
Компания Shenzhen Energy принадлежит муниципалитету города Шенжень. В деятельность компании, уточнил он, входит чистая энергия, зеленые технологии, выработка электроэнергии и цифровых технологий.
«Стоимость и сроки проекта пока неизвестны, вопрос прорабатывается совместно с акиматом Астаны. Проектная мощность завода — в день будет сжигать 1500 тонн бытового мусора для выработки электроэнергии», — сообщил представитель компании Shenzhen Energy.
Он отметил, что завод будет построен с применением самых последних технологий, так как компания имеет аналогичные проекты по всему миру.
Кроме того, в Костанайской области с участием Китая построят завод по глубокой переработке зерна.
Сумма проекта — 50 миллиардов тенге (105 миллионов долларов). Китай предоставит технологии биоинженерии и современное оборудование.
«На нем будут производиться уникальные для Казахстана продукты, в частности, лизин — это незаменимые аминокислоты в составе комбикорма для животных, которые сегодня Казахстан не производит», — пояснил гендиректор KazFoodProducts Алихан Талгатбек.
Завод построят в течение двух лет. Он сможет перерабатывать более 1200 тонн зерна в сутки.
В работе Делового Совета приняли участие более 500 представителей бизнеса и более 50 крупнейших китайских компаний, многие из которых активно работают в Казахстане.