В Уральске пострадавшие от паводка получили новое жилье

«Во время весеннего паводка наш дом был затоплен. Ждали новое жилье 3 месяца и вот, сегодня мы получили в руки ключи от квартиры. Честно говоря, мы не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города. Выражаю благодарность Главе государства, создавшему такие условия», — сказал он.