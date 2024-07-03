Какие дороги Кировского округа Омска отремонтируют в июле 2024 года?

График проведения аварийно-восстановительного ремонта объектов улично-дорожной сети города Омска гласит, что под ремонт попадают 26 участков на городских дорогах.
Отметим, что речь идет не о капитальном ремонте дорог, а о ямочном, который будет проводить БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Точные сроки проведения работ не называются.
«СуперОмск» приводит список:
- Авиационный переулок;
- Ул. С. Сейфуллина (от ул. Волгоградской до Объездной дороги пос Чукреевка);
- Ул. Москаленко;
- Ул. Суровцева;
- Ул. Муромцева;
- Ул. Куломзинская;
- Ул. Поворотникова;
- Ул. 8-я Кировская;
- Ул. 3-я Островская;
- 10. Дорога от ул. Суворова до ул. Димитрова;
- 11. ул. 2-я Нагорная;
- 12. Ул. Прибрежная (пос. Мелиораторов);
- 13. Ул. Центральная;
- 14. Ул. Прииртышская;
- 15. Дорога от ул. Суворова до ул. 60 лет Победы вдоль суда;
- 16. Ул. 4−11 Солнечные;
- 17. Ул. Комкова;
- 18. Ул. Лисицкого;
- 19. Ул. Дергачева, от ул. Толмачева до ул. Чистой;
- 20. Ул. Толмачева, от ул. Кондратюка до ул. Дергачева;
- 21. Ул. 2-я Любинская;
- 22. Ул. Новороссийская (от ул. Волгоградской до ул. Ватутина);
- 23. Ул. Звездная;
- 24. Ул. Коттеджная;
- 25. Ул. Багнюка;
- 26.Ул. Верхнеднепровская.