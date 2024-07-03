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Какие дороги Кировского округа Омска отремонтируют в июле 2024 года?

«СуперОмск» узнал, какие дороги в Кировском административном округе Омска должны отремонтировать в июле 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

График проведения аварийно-восстановительного ремонта объектов улично-дорожной сети города Омска гласит, что под ремонт попадают 26 участков на городских дорогах.

Отметим, что речь идет не о капитальном ремонте дорог, а о ямочном, который будет проводить БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Точные сроки проведения работ не называются.

«СуперОмск» приводит список:

  • Авиационный переулок;
  • Ул. С. Сейфуллина (от ул. Волгоградской до Объездной дороги пос Чукреевка);
  • Ул. Москаленко;
  • Ул. Суровцева;
  • Ул. Муромцева;
  • Ул. Куломзинская;
  • Ул. Поворотникова;
  • Ул. 8-я Кировская;
  • Ул. 3-я Островская;
  • 10. Дорога от ул. Суворова до ул. Димитрова;
  • 11. ул. 2-я Нагорная;
  • 12. Ул. Прибрежная (пос. Мелиораторов);
  • 13. Ул. Центральная;
  • 14. Ул. Прииртышская;
  • 15. Дорога от ул. Суворова до ул. 60 лет Победы вдоль суда;
  • 16. Ул. 4−11 Солнечные;
  • 17. Ул. Комкова;
  • 18. Ул. Лисицкого;
  • 19. Ул. Дергачева, от ул. Толмачева до ул. Чистой;
  • 20. Ул. Толмачева, от ул. Кондратюка до ул. Дергачева;
  • 21. Ул. 2-я Любинская;
  • 22. Ул. Новороссийская (от ул. Волгоградской до ул. Ватутина);
  • 23. Ул. Звездная;
  • 24. Ул. Коттеджная;
  • 25. Ул. Багнюка;
  • 26.Ул. Верхнеднепровская.