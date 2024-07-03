Дюков сообщил Путину о мощностях Омского НПЗ

Во вторник, 2 июля 2024 года, президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления компании «Газпром нефть» Александром Дюковым. Руководитель компании проинформировал главу государства о результатах работы за 2023 год. Так, по словам Александра Дюкова, «Газпром нефть» значительно нарастила объемы производства нефтепродуктов и их поставки на внутренний рынок. Сделать это удалось за счет масштабной модернизации производственных активов. В частности, на Омском НПЗ благодаря применению современных технологий удалось добиться рекордной глубины переработки.