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Дюков сообщил Путину о мощностях Омского НПЗ

Во вторник, 2 июля 2024 года, президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления компании «Газпром нефть» Александром Дюковым. Руководитель компании проинформировал главу государства о результатах работы за 2023 год. Так, по словам Александра Дюкова, «Газпром нефть» значительно нарастила объемы производства нефтепродуктов и их поставки на внутренний рынок. Сделать это удалось за счет масштабной модернизации производственных активов. В частности, на Омском НПЗ благодаря применению современных технологий удалось добиться рекордной глубины переработки.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В прошлом году мы завершили модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода. Это крупнейший НПЗ в нашей стране, 21 миллион тонн переработки. В настоящий момент это по сути новый нефтеперерабатывающий завод с глубиной переработки 99 процентов. 90 процентов установок — это уже новые установки», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Также в ходе встречи Владимир Путин и Александр Дюков обсудили перспективы компании. Руководитель «Газпром нефти» отметил, что кроме повышения глубины переработки увеличивается производственная линейка. Так, флагман отрасли Омский НПЗ уже выпускает более 1000 наименований нефтепродуктов — от моторных топлив и смазочных материалов до строительных битумов и кокса для металлургов.

«Омский НПЗ на протяжении последних лет планомерно увеличивает эффективность нефтепереработки. Наряду с этим мы активно внедряем современные природоохранные технологии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

По его словам, в результате проделанной работы получен комплексный эффект — повышено качество, расширен ассортимент продукции и одновременно улучшены экологическими параметры производства.

Путин Владимир
нефть