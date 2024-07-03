Дюков сообщил Путину о мощностях Омского НПЗ

«В прошлом году мы завершили модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода. Это крупнейший НПЗ в нашей стране, 21 миллион тонн переработки. В настоящий момент это по сути новый нефтеперерабатывающий завод с глубиной переработки 99 процентов. 90 процентов установок — это уже новые установки», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Также в ходе встречи Владимир Путин и Александр Дюков обсудили перспективы компании. Руководитель «Газпром нефти» отметил, что кроме повышения глубины переработки увеличивается производственная линейка. Так, флагман отрасли Омский НПЗ уже выпускает более 1000 наименований нефтепродуктов — от моторных топлив и смазочных материалов до строительных битумов и кокса для металлургов.
«Омский НПЗ на протяжении последних лет планомерно увеличивает эффективность нефтепереработки. Наряду с этим мы активно внедряем современные природоохранные технологии», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
По его словам, в результате проделанной работы получен комплексный эффект — повышено качество, расширен ассортимент продукции и одновременно улучшены экологическими параметры производства.