Торговля Казахстана с СУАР за год выросла на 50%

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провел встречу с Министром коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао, который прибыл в Казахстан в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина. На встрече были рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, продвижения экспорта и электронной коммерции, сообщает пресс-служба Минторговли РК.
Как подчеркнул Министр торговли Казахстана, данная встреча перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества носит важный характер, поскольку определяет ключевые направления в реализации достигнутых соглашений в торговой повестке. 2024 год является значимым для дальнейшего продвижения глобальной инициативы «Один пояс — один путь».
«На встрече в ноябре прошлого года мы говорили о достижении объема взаимной торговли до 40 млрд долларов. Сегодня была сформулирована новая амбициозная цель по значительному увеличению товарооборота. Мы готовы удовлетворить потребности китайской стороны, предлагая гарантированные объемы стандартизированной продукции высокого качества. Самое важное — мы можем предложить надежное партнерство казахстанскому бизнесу, объединенное под эгидой компании по продвижению экспорта QazTrade и Национальным институтом по развитию и продвижению несырьевого экспорта Экспортно-кредитного агентства», — сообщил министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев.
Основной фокус работы с КНР направлен на развитие сотрудничества с каждой провинцией по принципу регионализации, с учетом их отраслевой специфики и экономической составляющей. Этот подход уже адаптируется с провинциями Сычуань, Цзянсу и СУАР.
Арман Шаккалиев добавил: «Мы уже наблюдаем положительные результаты по ключевым для Китая сельскохозяйственным товарам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт увеличился на 35,3%. Экспорт в провинцию Сычуань вырос почти на 30%, а в Цзянсу зафиксирован рост экспорта более чем в 10 раз. В сентябре этого года в Нанкине откроется крупный торговый центр “Центральная Азия — Цзянсу”.
Важным направлением является продвижение товаров из Центральной Азии и интеграция продукции региона на Центральноазиатском онлайн павильоне или торговой площадке формата C5+Китай на платформах электронной коммерции в Китае. Сотрудничество налажено с крупными маркетплейсами Китая: Alibaba.com в сегменте B2B и jd.com в сегменте B2C.
Министр также подчеркнул: «В рамках улучшения торгово-транспортной связанности с КНР, мы предлагаем инициировать аналогичный региональный проект “Китай — Центральная Азия”, который охватит сферы электронной торговли, торговой связанности и улучшения доступа продукции ЦА на рынок КНР. Здесь предлагается рассмотреть привлечение в качестве партнеров и их ресурсов с китайской стороны — China Exim Bank и с нашей стороны — QazTrade, который окажет методическую и консультативную поддержку в реализации данного проекта в партнерстве с коллегами из КНР».
Министр коммерции КНР Ван Вэньтао отметил, что в рамках визита Министерство коммерции КНР подпишет с Правительством Казахстана дорожную карту, охватывающую такие отрасли, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и другие.
«В рамках нашего сотрудничества по электронной коммерции мы можем создать рабочую группу по этому направлению в рамках нашего подкомитета. Мы также готовы тесно сотрудничать с компанией QazTrade, оказывая содействие казахстанским экспортерам на китайском рынке. При нашем Министерстве действует Бюро развития торговли, которое будет выполнять практические задачи в рамках этого сотрудничества».
В завершении Арман Шаккалиев отметил, что Казахстан намерен продолжить участие в Шанхайской выставке и выразил благодарность Министерству коммерции КНР за содействие и поддержку в организации участия казахстанских компаний.