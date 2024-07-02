Торговля Казахстана с СУАР за год выросла на 50%

Арман Шаккалиев добавил: «Мы уже наблюдаем положительные результаты по ключевым для Китая сельскохозяйственным товарам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, торговля с СУАР выросла на 50%, в том числе экспорт увеличился на 35,3%. Экспорт в провинцию Сычуань вырос почти на 30%, а в Цзянсу зафиксирован рост экспорта более чем в 10 раз. В сентябре этого года в Нанкине откроется крупный торговый центр “Центральная Азия — Цзянсу”.