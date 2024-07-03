Сцена дожидается суда

Напомним, что в суде рассматриваются два исковых заявления от городских властей к арендатору парка — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Одно из них касается оспаривания права собственности ООО на главную сцену и проходную будку. В рамках другого мэрия Перми требует признать самостроями и снести шесть объектов на территории парка: два общественных туалета, гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов»), два летних кафе — «Халва» и Casa Mia. Соучредитель ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» Рашид Габдуллин недавно сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что в результате судов в парке могут снести главную сцену, но администрация опровергла эту информацию. В мэрии уточнили, что речь идет только о признании отсутствующим права собственности на нее за арендатором.