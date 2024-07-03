Сцена дожидается суда

По делу о незаконных постройках в парке Горького завершилась техническая экспертиза, заключение эксперта поступило в Арбитражный суд Пермского края. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно сегодня на заседании. В судебном порядке власти Перми требуют признать отсутствующим право собственности у ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» на главную сцену и проходную будку. Истец и ответчик заявили, что у них имеются вопросы к эксперту, и предложили вызвать его в суд.
Суть заключения эксперта во время разбирательства не раскрывалась, но представитель городского департамента земельных отношений заметил, что после опроса эксперта исковые требования к парку Горького могут быть скорректированы.
Напомним, что в суде рассматриваются два исковых заявления от городских властей к арендатору парка — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Одно из них касается оспаривания права собственности ООО на главную сцену и проходную будку. В рамках другого мэрия Перми требует признать самостроями и снести шесть объектов на территории парка: два общественных туалета, гараж, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов»), два летних кафе — «Халва» и Casa Mia. Соучредитель ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» Рашид Габдуллин недавно сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что в результате судов в парке могут снести главную сцену, но администрация опровергла эту информацию. В мэрии уточнили, что речь идет только о признании отсутствующим права собственности на нее за арендатором.
Судья отметил, что вариантом мировой по нынешнему иску может быть передача парком муниципалитету права собственности на спорные объекты. Сцена и проходная будка сохранятся на территории парка при условии их нормативного состояния, на оговоренных условиях парк им. М. Горького продолжит ими пользоваться. Ответчик уточнил, что договор аренды муниципальной земли под парком действует до 2029 года. Вопрос мирового соглашения, по словам представителя ЦПР, будет обсуждаться с руководством.
В парке Горького также обратили внимание, что спорную недвижимость более 20 лет назад передавали в уставный капитал общества, создаваемого для управления территорией парка. При этом сейчас главная сцена и проходная будка находятся в собственности ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» — правопреемника ЗАО «Городской детский парк имени Горького». Так, в документах администрации от 1994 года отмечалось, что в уставный капитал «Городской детский парк имени Горького» среди прочих 37 объектов вносятся «Театр эстрады» — главная сцена и проходная будка.
В мэрии же полагают, что нынешние сцена и будка — это не те строения, которые передавались арендатору парка. «На наш взгляд, это совершенно разные объекты. Того объекта — сцены, который передавался в уставный капитал общества, уже нет», — считает представитель департамента земельных отношений. В департаменте имущественных отношений (ДИО) дополнили, что письмом администрации летом 2007 года тогдашний гендиректор парка Горького Рашид Габдуллин (сегодня — соучредитель ООО вместе с мэрией) сообщал, что сцена — «Театр эстрады» — выбыла из состава имущества, так как сгорела. Нынешняя сцена не похожа на строение 1980−1990-х годов, уверены в ДИО. Параметры этого объекта, указанные в техпаспорте от 1999 года, можно сравнить с современными параметрами сцены, подчеркнул истец.
Сотрудники ДИО также сравнили нынешний внешний облик проходной будки с тем, как она выглядела в 2011 году, используя фотоснимки сервиса «Яндекс. Панорама». «Исходя из данных материалов, мы не можем сделать вывод о тождественности этих объектов (будки.— “Ъ-Прикамье”)», — отметил представитель департамента имущественных отношений. В департаменте добавили, что из имеющихся документов нет доказательств того, что будка охранника — объект капитального строительства.
По словам судьи, если выяснится, что будка не является объектом капитального строительства, то ответчик может прекратить запись на нее в Росреестре как на объект недвижимости. Для этого обеспечительные меры (запрет на регистрационные действия со спорными объектами) судом будут частично сняты. После дискуссии заседание отложили на 16 августа — тогда стороны смогут задать вопросы эксперту, проводившему техническую экспертизу строений.