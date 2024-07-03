Пермские власти не могут решить, что делать с крематорием: чиновники рассматривают несколько вариантов

«Рассматриваются разные варианты. Один из них этот (на Северном кладбище. — Прим. ред.)», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе мэрии.
Строительство крематория на Восточном кладбище в Перми затянулось на 11 лет. В прошлом году чиновники сообщали, что завершить реконструкцию существующего здания и установить часть оборудования планировали к февралю 2024 года. Однако мэрия разорвала контракт с подрядчиком. Его стоимость оценивалась в 472 млн рублей.
Осенью того же года замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов заявил, что «будет произведена консервация» крематория. Позже чиновники заявили о паузе в деле возведения объекта до 2025 года.
В этом году стало известно о планах властей по строительству быстровозводимого крематория на территории Северного кладбища. Сообщалось, что этим займется региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО».
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