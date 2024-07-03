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Пермские власти не могут решить, что делать с крематорием: чиновники рассматривают несколько вариантов

ПЕРМЬ, 2 июня, ФедералПресс. Сегодня СМИ со ссылкой на главу Перми Эдуарда Соснина сообщили, что городская администрация намерена отказаться от достройки крематория на территории Восточного кладбища. Взамен чиновники якобы рассматривают возведение нового объекта из газобетона на другом участке.

«Рассматриваются разные варианты. Один из них этот (на Северном кладбище. — Прим. ред.)», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе мэрии.

Строительство крематория на Восточном кладбище в Перми затянулось на 11 лет. В прошлом году чиновники сообщали, что завершить реконструкцию существующего здания и установить часть оборудования планировали к февралю 2024 года. Однако мэрия разорвала контракт с подрядчиком. Его стоимость оценивалась в 472 млн рублей.

Осенью того же года замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов заявил, что «будет произведена консервация» крематория. Позже чиновники заявили о паузе в деле возведения объекта до 2025 года.

В этом году стало известно о планах властей по строительству быстровозводимого крематория на территории Северного кладбища. Сообщалось, что этим займется региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО».

Рекомендуем ознакомиться с материалом «ФедералПресс» о том, что на пермских кладбищах остается все меньше мест для захоронения.

ЖКХ