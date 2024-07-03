Пермские власти не могут решить, что делать с крематорием: чиновники рассматривают несколько вариантов

Строительство крематория на Восточном кладбище в Перми затянулось на 11 лет. В прошлом году чиновники сообщали, что завершить реконструкцию существующего здания и установить часть оборудования планировали к февралю 2024 года. Однако мэрия разорвала контракт с подрядчиком. Его стоимость оценивалась в 472 млн рублей.