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В Хабаровском крае сдали ещё четыре участка вторых путей БАМа

Теперь на этих отрезках могут проходить тяжеловесные поезда.

Источник: ГК "1520"

В Хабаровском крае группа компаний 1520, которая ведет строительство вторых путей Байкало-Амурской магистрали, сдала в эксплуатацию сразу четыре перегона. Так на перегоне Дайчи — Хуту в Ванинском районе открыто двупутное движение после переключения на новую цифровую систему управления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Всего в ходе работ на этом участке переработано более 115 тыс кубометров грунта, уложено более семи километров нового пути и устроено два стрелочных перевода.

Также появились вторые пути на перегонах Амган — Шугара, Шугара — Туюн в Верхнебуреинском районе и Силинка — Комсомольск-на-Амуре. Теперь здесь смогут проходить тяжеловесные составы массой до 7100 тонн.

На этих отрезках при пересечении рек и ручьев строители возвели 13 мостов и пять водопропускных труб. Сооружения смонтировали с учетом особенностей рельефа и предусмотрели подъем уровня воды после сильных дождей.