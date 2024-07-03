В Хабаровском крае сдали ещё четыре участка вторых путей БАМа

В Хабаровском крае группа компаний 1520, которая ведет строительство вторых путей Байкало-Амурской магистрали, сдала в эксплуатацию сразу четыре перегона. Так на перегоне Дайчи — Хуту в Ванинском районе открыто двупутное движение после переключения на новую цифровую систему управления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Всего в ходе работ на этом участке переработано более 115 тыс кубометров грунта, уложено более семи километров нового пути и устроено два стрелочных перевода.
Также появились вторые пути на перегонах Амган — Шугара, Шугара — Туюн в Верхнебуреинском районе и Силинка — Комсомольск-на-Амуре. Теперь здесь смогут проходить тяжеловесные составы массой до 7100 тонн.
На этих отрезках при пересечении рек и ручьев строители возвели 13 мостов и пять водопропускных труб. Сооружения смонтировали с учетом особенностей рельефа и предусмотрели подъем уровня воды после сильных дождей.