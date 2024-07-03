В Хабаровском крае сдали ещё четыре участка вторых путей БАМа

В Хабаровском крае группа компаний 1520, которая ведет строительство вторых путей Байкало-Амурской магистрали, сдала в эксплуатацию сразу четыре перегона. Так на перегоне Дайчи — Хуту в Ванинском районе открыто двупутное движение после переключения на новую цифровую систему управления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».