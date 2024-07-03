В Омске авиакомпанию наказали за нехватку мест в самолёте в Сочи

В Омской области оштрафовали авиакомпанию «Северный ветер». По данным Омской транспортной прокуратуры, перевозчик нарушил права пассажиров в апреле 2024 года. В посадке на рейс Омск — Сочи было отказано 23 пассажирам. Им просто не хватило мест в самолёте. Причина, по которой пассажирам продали больше билетов, чем вмещает самолет, неизвестна.