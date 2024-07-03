На улице Воронежской в Хабаровске начался ямочный ремонт

— Подрядная организация приступит к работам по замене асфальта на площадке у автовокзала в четверг. В первую очередь приступим к наиболее проблемным местам на территории автовокзала — по изменению и организации движения заезда на объект. После этого начнем демонтаж рельсов, — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Панащатенко. Напомним, что за последние несколько лет в зимнее время трамвайные пути на улице Воронежской стали настоящей полосой препятствий для водителей. Автомобилистам приходится контролировать траекторию своего движения, чтобы не наехать колёсами на скользкие рельсы — иначе машина может уйти в занос и потерять управление.