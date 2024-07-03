На улице Воронежской в Хабаровске начался ямочный ремонт

После множество жалоб местных жителей на состояние проезжей части на улице Воронежской, поступивших в адрес администрации Хабаровска, там приступили к ямочному ремонту. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время дорожники латают самый проблемный участок — в районе городского автовокзала.
По информации пресс-службы мэрии столицы региона, техника зашла на объект второго июля. Перед дорожниками поставлена задача максимально быстро залатать проезжую часть, чтобы другой подрядчик смог наконец-то начать демонтаж рельсов, по которым ранее ходил трамвай маршрута № 6. Также особое внимание уделят автобусной площадке у автовокзала, которая также находится в удручающем состоянии.
— Подрядная организация приступит к работам по замене асфальта на площадке у автовокзала в четверг. В первую очередь приступим к наиболее проблемным местам на территории автовокзала — по изменению и организации движения заезда на объект. После этого начнем демонтаж рельсов, — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Панащатенко. Напомним, что за последние несколько лет в зимнее время трамвайные пути на улице Воронежской стали настоящей полосой препятствий для водителей. Автомобилистам приходится контролировать траекторию своего движения, чтобы не наехать колёсами на скользкие рельсы — иначе машина может уйти в занос и потерять управление.