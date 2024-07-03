Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера

«Если говорить о крымской недвижимости, думаю, стоит ожидать притока в регион крупных девелоперов с материка — московских, питерских. Они будут предлагать какие-то свои льготные условия именно для крымчан. Думаю, стоит подождать таких предложений. И, конечно, банки не упустят возможности заработать на таких предложениях», — сказала эксперт.
По мнению Карновой, несмотря на ожидаемое снижение объемов строительства жилья и выдачи кредитов из-за завершения программы льготной ипотеки, Крым, в особенности курортно-рекреационные зоны, по-прежнему будут пользоваться спросом у застройщиков и покупателей.
«В таких зонах, например, на побережье, будут продолжаться покупки и будет интерес покупателей. И он будет связан с тем, что в регион наконец придут крупные застройщики. Они уже интересуются. Как только они придут и предложат интересные варианты, люди будут брать кредиты и покупать», — уверена аналитик.
В то же время, по словам Карновой, жилая недвижимость как объект инвестиций в последнее время теряет привлекательность. По ее мнению, возвращения к масштабным инвестициям в жилье в ближайшей перспективе ожидать не стоит из-за слишком высоких ставок по кредитам.
Тем же, кто имеет определенные наличные деньги и не успел приобрести жилье по льготной ипотеке, эксперт советует обратиться непосредственно к застройщикам и работать с ними.
«Как правило, застройщики не спешат объявлять о массовом снижении цен. А вот индивидуально с покупателем, который готов приобрести жилье, у которого есть деньги, особенно наличные, они готовы идти на очень неплохие дисконты. Мне рассказывали случаи, когда до 30% удалось выторговать. То есть можно найти компромисс и получить для себя точечно очень хорошие скидки».
С 1 июля 2024 года в России перестала льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии коронавируса. За все время реализации программы выдано 2,7 миллиона кредитов на 11,6 триллиона рублей. Значительная часть кредитов пришлась на семейную ипотеку.