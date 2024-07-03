Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера

«Как правило, застройщики не спешат объявлять о массовом снижении цен. А вот индивидуально с покупателем, который готов приобрести жилье, у которого есть деньги, особенно наличные, они готовы идти на очень неплохие дисконты. Мне рассказывали случаи, когда до 30% удалось выторговать. То есть можно найти компромисс и получить для себя точечно очень хорошие скидки».