Обязательную маркировку лекарств, произведенных с 1 июля 2024 года, ввели в Казахстане

В частности, установлено, что с 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка в отношении лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2024 года, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы, или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии.