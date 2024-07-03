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Соликамский магниевый завод за 2023 год не будет платить дивиденды

Акционеры ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) на годовом собрании акционеров 28 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за прошлый год, сообщается в материалах компании.

Источник: Коммерсантъ

Чистая прибыль, полученная СМЗ в размере 753,2 млн руб., будет направлена на инвестиции.

Годом ранее предприятие выплатило дивиденды на общую сумму 1,7 млрд руб., по 4,4 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие 89,4% уставного капитала СМЗ. По сути, в собрании участвовали только представители «Росатома», которые в начале года получили от правительства РФ пакет акций. Еще 10,5% акций СМЗ ранее принадлежали более чем 2 тыс. миноритариев. Они были арестованы по иску прокурора региона и минувшей весной через суд взысканы в пользу РФ. Судебный процесс еще не завершен.

экономика