Соликамский магниевый завод за 2023 год не будет платить дивиденды

В собрании приняли участие акционеры, обладающие 89,4% уставного капитала СМЗ. По сути, в собрании участвовали только представители «Росатома», которые в начале года получили от правительства РФ пакет акций. Еще 10,5% акций СМЗ ранее принадлежали более чем 2 тыс. миноритариев. Они были арестованы по иску прокурора региона и минувшей весной через суд взысканы в пользу РФ. Судебный процесс еще не завершен.