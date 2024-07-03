Свыше 150 домов в омском Амуре отправляют на снос

Согласно разработанной концепции, в 10-летний срок на территории площадью свыше 10 гектаров, которая в настоящий момент в основном занята частными домами, должен развернуться новый жилой микрорайон. При этом под снос отправится свыше 150 жилых домов.
Стоит отметить, что часть из запланированных под снос объектов ранее отнесена к категории аварийных. Речь идет о 7 многоквартирных домах на Сурикова (№№ 5,7,9), 2-й Челюскинцев (17Б, 19А) и Авангардной (10 и 12). Однако еще 9 близлежащих многоэтажных жилых домов, вставших на пути будущей комплексной застройки, таковыми к настоящему моменту не признаны.
В перечне отправленных на снос частных домов (они же объекты индивидуального жилогостроительства) фигурирует 149 наименований. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.
Предварительно утвержден также минимальный объем нового строительства в Амуре — 70 тысяч квадратных метров. Реализовать проект доверят инвестору, который одержит победу на торгах.
Напомним, летом 2023 года объявлялось о планах на грядущее строительство жилого микрорайона в районе 21-й Амурской, на что также дается порядка 10 лет.