Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 150 домов в омском Амуре отправляют на снос

В минувший вторник, 2 июля 2024 года, опубликован проект постановления городской администрации о «комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц 1-я Челюскинцев — Авангардной — 4-я Челюскинцев — Сурикова» (Амурский поселок).

Источник: Агентство «Москва»

Согласно разработанной концепции, в 10-летний срок на территории площадью свыше 10 гектаров, которая в настоящий момент в основном занята частными домами, должен развернуться новый жилой микрорайон. При этом под снос отправится свыше 150 жилых домов.

Стоит отметить, что часть из запланированных под снос объектов ранее отнесена к категории аварийных. Речь идет о 7 многоквартирных домах на Сурикова (№№ 5,7,9), 2-й Челюскинцев (17Б, 19А) и Авангардной (10 и 12). Однако еще 9 близлежащих многоэтажных жилых домов, вставших на пути будущей комплексной застройки, таковыми к настоящему моменту не признаны.

В перечне отправленных на снос частных домов (они же объекты индивидуального жилогостроительства) фигурирует 149 наименований. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Предварительно утвержден также минимальный объем нового строительства в Амуре — 70 тысяч квадратных метров. Реализовать проект доверят инвестору, который одержит победу на торгах.

Напомним, летом 2023 года объявлялось о планах на грядущее строительство жилого микрорайона в районе 21-й Амурской, на что также дается порядка 10 лет.

недвижимость