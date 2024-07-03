Свыше 150 домов в омском Амуре отправляют на снос

Стоит отметить, что часть из запланированных под снос объектов ранее отнесена к категории аварийных. Речь идет о 7 многоквартирных домах на Сурикова (№№ 5,7,9), 2-й Челюскинцев (17Б, 19А) и Авангардной (10 и 12). Однако еще 9 близлежащих многоэтажных жилых домов, вставших на пути будущей комплексной застройки, таковыми к настоящему моменту не признаны.