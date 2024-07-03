Может ли доллар снова подешеветь в Казахстане, рассказали аналитики

«Важно понимать, что почти 70% запланированных трансфертов на текущий год Правительством уже использованы, а значит пространства для маневра с продажами инвалюты с Нацфонда, которые Нацбанк проводит через биржу KASE, остается все меньше. Это, при прочих равных, означает снижение вероятности нового сильного укрепления обменного курса тенге к доллару США. Но это не учитывает возможные покупки акций нацкомпаний на средства Нацфонда для дальнейшего перечисления в бюджет. Поскольку в этом случае такие операции будут проходить через биржу KASE и влиять на курс», — сообщают в Tengenomika.