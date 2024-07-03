У депутата Пермской гордумы отсуживают долю в бизнесе

По версии следствия и гособвинения, Дмитрий Федоров подделал протокол собрания участников общества, согласно которому был назначен его директором, организовал внесение своих данных в госреестр юрлиц, а затем на основании этого документа получил доступ к расчетному счету ООО. Сам депутат сначала вину категорически отрицал. В ходе рассмотрения дела в суде он заявил ходатайство о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Ходатайство подсудимого было удовлетворено.