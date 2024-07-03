Новосибирску выделили более 1 млрд рублей на ремонт дорог

Новосибирск получил дополнительное финансирование в 1,1 млрд рублей из областного бюджета на ремонт дорог. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, в список объектов, которые приведут в нормативное состояние, вошли 37 участков городских дорог. Конкурсные процедуры по ним уже завершены, сейчас городские власти подписывают соответствующие контракты.
При этом на шести участках работы начались досрочно. Это улицы Северная, Одоевского, Есенина, Краузе, Телевизионная и Плахотного.
Кроме того, ещё 14 объектов капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Выполнение идёт по графику», — отметил Кудрявцев.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти Новосибирска пригрозили расторжением контрактов подрядчикам ремонта Октябрьского и Димитровского мостов.