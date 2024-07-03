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Реклама «Металлинвестбанка» в Пермском крае признана нарушающей закон

Банк ждет административное наказание.

Источник: Комсомольская правда

Пермское УФАС заявило, что реклама финансовых услуг ПАО АКБ «Металлинвестбанк» является ненадлежащей. Об этом рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В результате мониторинга специалисты выявили нарушение закона о рекламе в материале «Металлинвестбанка». На фасаде торгового центра по улице Гоголя в Кунгуре располагался рекламный материал, на котором отсутствовало наименование лица, оказывающего финансовые услуги.

Банк ждет административное наказание.

Ранее «Комсомолка» писала, что пермскому производителю стройматериалов АО «Пермтрансжелезобетон» назначили штраф в размере 475 тысяч рублей. Региональное Управление федеральной антимонопольной службы уличило его в установлении монопольно высокой цены на газобетонные блоки и злоупотреблении своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке.