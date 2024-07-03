Реклама «Металлинвестбанка» в Пермском крае признана нарушающей закон

Ранее «Комсомолка» писала, что пермскому производителю стройматериалов АО «Пермтрансжелезобетон» назначили штраф в размере 475 тысяч рублей. Региональное Управление федеральной антимонопольной службы уличило его в установлении монопольно высокой цены на газобетонные блоки и злоупотреблении своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке.