Реклама «Металлинвестбанка» в Пермском крае признана нарушающей закон

Пермское УФАС заявило, что реклама финансовых услуг ПАО АКБ «Металлинвестбанк» является ненадлежащей. Об этом рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В результате мониторинга специалисты выявили нарушение закона о рекламе в материале «Металлинвестбанка». На фасаде торгового центра по улице Гоголя в Кунгуре располагался рекламный материал, на котором отсутствовало наименование лица, оказывающего финансовые услуги.
Банк ждет административное наказание.
Ранее «Комсомолка» писала, что пермскому производителю стройматериалов АО «Пермтрансжелезобетон» назначили штраф в размере 475 тысяч рублей. Региональное Управление федеральной антимонопольной службы уличило его в установлении монопольно высокой цены на газобетонные блоки и злоупотреблении своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке.