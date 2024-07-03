Как работает дифференцированный тариф на электричество в Иркутской области?

По повышенному тарифу придётся платить только тем, кому этой нормы будет недостаточно. Цена по дифференцированному тарифу возрастёт в первый раз, если будет пересечён порог в 25 001 кВт*ч, а затем достигнет максимума, если электричества потребуется более 25 010 кВт*ч. Кроме того, для первых двух тарифов сохранится разделение по месту жительства, как и раньше, в селе — дешевле. А вот максимальный тариф для всех одинаков, от него так просто не скрыться. Тем не менее, большинство граждан продолжит платить по самому дешёвому «льготному» тарифу, электричество в объёме большем 25 010 кВт*ч в Иркутской области использует меньше 1% населения.