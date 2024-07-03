Как работает дифференцированный тариф на электричество в Иркутской области?

Дифференцированный тариф на электричество в Иркутской области начал действовать с 1 июля, отвечаем на вопросы жителей.
Индексация стоимости всех жилищно-коммунальных услуг традиционно состоялась 1 июля, конечно, она затронула и электричество. Помимо повышения цены, на него ввели дифференцированный тариф. Как он работает? Очень просто: чем больше потребляешь, тем дороже платишь. Причём нижняя планка, после которой начинается повышение цены, как сообщают в службе по тарифам Иркутской области, у нас самая высокая по стране — 25 000 кВт*ч. Поэтому изменения в тарифах не коснутся большинства жителей Приангарья.
По повышенному тарифу придётся платить только тем, кому этой нормы будет недостаточно. Цена по дифференцированному тарифу возрастёт в первый раз, если будет пересечён порог в 25 001 кВт*ч, а затем достигнет максимума, если электричества потребуется более 25 010 кВт*ч. Кроме того, для первых двух тарифов сохранится разделение по месту жительства, как и раньше, в селе — дешевле. А вот максимальный тариф для всех одинаков, от него так просто не скрыться. Тем не менее, большинство граждан продолжит платить по самому дешёвому «льготному» тарифу, электричество в объёме большем 25 010 кВт*ч в Иркутской области использует меньше 1% населения.
По поводу садовых некоммерческих товариществ. На них и на другие организации, где бытовые решения принимаются коллективно, будут распространяться те же тарифы, что и на обычных людей. Как заверяет руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин, коллективная оплата электроэнергии будет происходить исходя из нормы определённого тарифа и количества домохозяйств. Если их в СНТ 100, то для того, чтобы платить по самому дешёвому тарифу, нужно будет, чтобы все участки суммарно не превысили планки в 100 соответствующих норм. При наличии приборов учёта, по повышенному тарифу нужно будет платить только тем, на чьих домовладениях электроэнергия расходовалась сверх нормы.