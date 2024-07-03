Город Дальний (Далянь) стал еще ближе к Владивостоку

Международные аэропорты Владивостока и Даляня заключили соглашение о сотрудничестве и сразу же добавили еще один рейс в расписание. Церемония подписания документа состоялась накануне, во время визита в провинцию Ляонин КНР делегации Приморского края во главе с первым вице-губернатором — председателем правительства региона Верой Щербина.
Глава приморской делегации провела рабочую встречу с членом комитета КПК провинции Ляонин, секретарем горкома КПК Даляня Сюн Маопином и заместителем секретаря горкома, мэром Даляня Чэнь Шаованом. Одним из ключевых вопросов, которые обсудили стороны, стало развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики между территориями. В ходе переговоров уже принято решение ввести дополнительный авиарейс Владивосток — Далянь. Таким образом в неделю будет совершаться три рейса: во вторник, четверг и воскресенье.
— При вашем активном участии были возобновлены авиарейсы между Далянем и Владивостоком, которые очень востребованы как российскими туристами, так и китайскими. Настало время, когда нужно увеличивать количество рейсов. В составе нашей делегации находятся представители международного аэропорта Владивосток, которые сегодня подпишут соглашение с аэропортом города Даляня, — отметила Вера Щербина.
— По объему грузооборота порты Приморья являются самыми крупными в Дальневосточном бассейне, на них приходится 60% всего грузооборота дальневосточных портов. Каждый второй контейнер в России был доставлен через Владивосток. Предлагаем расширить сотрудничество между портами Приморья и Ляонина, а также рассмотреть возможность сотрудничества в реализации проектов по развитию и модернизации портовой инфраструктуры портов Находка и Славянка, — подчеркнула Вера Щербина.
Стороны также уделили особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству между территориями, перспективам совместной работы крупнейших промышленных предприятий, возможностям открытия китайскими компаниями высокотехнологичных производств в Приморье.
Вера Щербина проинформировала представителей города Даляня о новом федеральном законе, который вступает в силу в 2025 году в России. Документ устанавливает льготные налоговые режимы для резидентов международного ТОР.
— Предлагаются налоговые льготы до 15 лет. Таким образом, у нас с вами появляются новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, — уточнила председатель правительства Приморья.
Кроме того, во время встречи Вера Щербина поблагодарила представителей руководства Даляня за поддержание в надлежащем состоянии памятников и мемориалов советским воинам, павшим в борьбе за освобождение города. По словам первого вице-губернатора, сохранение исторической памяти в наше время обретает ключевой смысл для того, чтобы новые поколения не повторяли ошибки прошлого.
В завершение встречи Вера Щербина пригласила делегацию Даляня к участию в Восточном экономическом форуме, который состоится