Город Дальний (Далянь) стал еще ближе к Владивостоку

Международные аэропорты Владивостока и Даляня заключили соглашение о сотрудничестве и сразу же добавили еще один рейс в расписание. Церемония подписания документа состоялась накануне, во время визита в провинцию Ляонин КНР делегации Приморского края во главе с первым вице-губернатором — председателем правительства региона Верой Щербина.



Глава приморской делегации провела рабочую встречу с членом комитета КПК провинции Ляонин, секретарем горкома КПК Даляня Сюн Маопином и заместителем секретаря горкома, мэром Даляня Чэнь Шаованом. Одним из ключевых вопросов, которые обсудили стороны, стало развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики между территориями. В ходе переговоров уже принято решение ввести дополнительный авиарейс Владивосток — Далянь. Таким образом в неделю будет совершаться три рейса: во вторник, четверг и воскресенье.



— При вашем активном участии были возобновлены авиарейсы между Далянем и Владивостоком, которые очень востребованы как российскими туристами, так и китайскими. Настало время, когда нужно увеличивать количество рейсов. В составе нашей делегации находятся представители международного аэропорта Владивосток, которые сегодня подпишут соглашение с аэропортом города Даляня, — отметила Вера Щербина.

