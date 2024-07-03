Во Владивосток прибыли и уже проходят обкатку шесть современных троллейбусов

Во Владивосток прибыли первые 6 из 16 современных троллейбусов, которые разработали по специальному заказу администрации города на сборочной линии завода АО «Транс-Альфа» в Вологде. Главной особенностью машин является автономных ход — благодаря ему, транспорт работает не только под контактной сетью, но и на автономных батареях не менее 40 км. Весь троллейбусный парк в Молодежной столице обновится до конца этого года. О преимуществах новых машин и маршруте, по которому их планируют запустить, — в материале ИА PrimaMedia.

В настоящее время подвижной состав троллейбусов Владивостока составляет 16 машин, при этом 8 из них имеют возраст более 17 лет при нормативном сроке эксплуатации в 10 лет. По словам заместителя главы администрации приморской столицы Максима Акульшина, именно поэтому обновление состава просто необходимо городу.

«В рамках реализации федеральной программы мы получили специальный казначейский кредит на приобретение электротранспорта, а именно — троллейбусов с увеличенным автономным ходом. До конца года троллейбусный парк будет полностью обновлён, а качество оказания транспортных услуг значительно повысится», — подчеркнул Максим Акульшин.

Так, основным требованием контракта является возможность движения машин не только под контактной сетью, но и без нее — на автономных батареях не менее 40 км. Планируется, что маршрут новых троллейбусов продлят до Снеговой Пади — от кольца Багратиона, по периметру всего микрорайона и обратно под контактную сеть. Это решение будет принято до конца 2024 года. Сейчас же известно, что машины точно будут курсировать по двум маршрутам — № 5 (Автовокзал — Завод «Варяг») и № 11 (Автовокзал — клиническая больница).