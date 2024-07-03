Во Владивосток прибыли и уже проходят обкатку шесть современных троллейбусов

Во Владивосток прибыли первые 6 из 16 современных троллейбусов, которые разработали по специальному заказу администрации города на сборочной линии завода АО «Транс-Альфа» в Вологде. Главной особенностью машин является автономных ход — благодаря ему, транспорт работает не только под контактной сетью, но и на автономных батареях не менее 40 км. Весь троллейбусный парк в Молодежной столице обновится до конца этого года. О преимуществах новых машин и маршруте, по которому их планируют запустить, — в материале ИА PrimaMedia.
Обновление электротранспорта — одна из позиций долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Владивостока до 2030 года, одобренного президентом России Владимиром Путиным и утвержденного федеральным правительством.
В настоящее время подвижной состав троллейбусов Владивостока составляет 16 машин, при этом 8 из них имеют возраст более 17 лет при нормативном сроке эксплуатации в 10 лет. По словам заместителя главы администрации приморской столицы Максима Акульшина, именно поэтому обновление состава просто необходимо городу.
«В рамках реализации федеральной программы мы получили специальный казначейский кредит на приобретение электротранспорта, а именно — троллейбусов с увеличенным автономным ходом. До конца года троллейбусный парк будет полностью обновлён, а качество оказания транспортных услуг значительно повысится», — подчеркнул Максим Акульшин.
Как отметил начальник троллейбусного депо Павел Бобкин, модель машины разработана специально для Владивостока. По его словам, она оснащена всем необходимым для комфорта как пассажиров, так и водителя.
«Визуально можно заметить, что полученные троллейбусы являются низкопольными — то есть, здесь установлены специальные портальные мосты, чтобы транспорт был доступен для всех категорий пассажиров, в том числе и для людей с ОВЗ. Также все машины оборудованы кондиционерами: отдельный предусмотрен для кабины водителя, второй — для пассажирского салона. Автономный ход осуществляется, если снять штанги с проводов, а это возможно сделать в любых условиях — например, пробки или снег не будут являться преградой», — рассказал Павел Бобкин.
Помимо этого, он отметил, что троллейбусы оборудованы системой отопления салона, удобными креслами, видеонаблюдением, USB-зарядками, подсветкой потолков и дверей. Также все машины оснащены откидной аппарелью, площадкой для детских и инвалидных колясок и опцией дистанционного открытия дверей. Общая вместимость — 88 человек.
Пока неизвестно, когда конкретно первые троллейбусы будут сданы в эксплуатацию — сейчас идет оформление всех необходимых документов и обкатка уже второй машины.
«Сейчас мы должны предварительно обкатать троллейбусы для того, чтобы выявить неисправности, которые необходимо устранить перед тем, как пассажиры смогут воспользоваться ими. Мы обязаны это сделать, чтобы обеспечить безопасность общественного транспорта — это главное для нас. Так, нам нужно провести обкатку каждой машины в 50 км», — объяснил Павел Бобкин.
Сейчас в троллейбусное депо Владивостока требуются водители. Для того, чтобы стать водителем трамвая или троллейбуса, можно пройти бесплатное обучение, обучающимся выплачивают стипендию. После обучения выпускникам гарантировано официальное трудоустройство, полный соцпакет, 14 дней дополнительного ежегодного отпуска, льготный пенсионный стаж. Иногородним сотрудникам может быть предоставлено общежитие.
За информацией по всем вопросам трудоустройства и обучения необходимо обращаться по телелефону: